Son dakika haberleri: Myanmar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının "gerekli" olduğu görüşünde - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Myanmar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının "gerekli" olduğu görüşünde

28.02.2022 11:32
Son dakika haberleri: Myanmar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının "gerekli" olduğu görüşünde

Son dakika haberi... Myanmar'da üst düzey ordu yetkilisi, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısına desteğini bir kez daha belirterek, müdahalenin Rusya'nın egemenliği için "gerekli" olduğunu vurguladı.

Myanmar'da üst düzey ordu yetkilisi, ülkesinin Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısına desteğini bir kez daha belirterek, müdahalenin Rusya'nın egemenliği için "gerekli" olduğunu vurguladı.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Myanmar'da yaklaşık 1 yıl önce ülke yönetimine el koyan ordunun sözcüsü Tümgeneral Zaw Min Tun, "Öncelikle bence Ukrayna ile olan durumda Rusya, kendi egemenliğini korumak ve güçlendirmek için gerekli adımları atıyor." ifadelerini kullandı.

Zaw Min Tun, Rusya'nın böylelikle dünya barışına izin veren "güç dengesini" sağladığını savundu.

ABD'nin Rusya'nın egemenliğini baltalamaya çalıştığını ve Rusya sınırlarına kadar yaklaştığını belirten Zaw Min Tun, Rusya'nın "modern sömürgeciliği" bitirebileceğine dair inancını dile getirdi.

Myanmar'daki darbe karşıtlarının Batılı güçler tarafından finanse edildiğine dikkati çeken Zaw Min Tun, halihazırda Ukrayna krizinin ABD'nin Rusya'ya güvenlik garantisi verme konusundaki "isteksizliğinden" kaynaklandığını savundu.

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Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Myanmar, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Myanmar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının 'gerekli' olduğu görüşünde - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Myanmar, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri saldırısının "gerekli" olduğu görüşünde - Son Dakika
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