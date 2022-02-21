Son dakika haberleri: 'Nafaka' tartışmasında eski eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis - Son Dakika

KAYSERİ'de, nafaka tartışmasında eski eşi Fatma Abravcı'yı (43) 25 bıçak darbesiyle öldüren tutuklu sanık Yasin Tatay (40), 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Kocasinan ilçesinde, geçen yıl 2 Nisan'da, Fatma Abravcı'nın yol kenarında 25 yerinden bıçaklanmış cesedi bulundu. Polis ekipleri, cinayeti aydınlatmak için 50 kilometrelik alandaki 4 bin 500 saatlik güvenlik kamerası kaydını izledi, bölgeden geçen araçları takibe aldı. 10 bin araç ise Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ile kontrol edildi. Yapılan çalışmalarda, olay yerinden geçen otomobillerden birinin, Fatma Abravcı'nın 6 yıl önce boşandığı Yasin Tatay'a ait olduğu belirlendi. İkinci evliliğini yapan Tatay, Melikgazi ilçesindeki evinde yakalanıp, gözaltına alınıp, tutuklandı.

Yasin Tatay hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında; tutuklu sanık Yasin Tatay ile Fatma Abravcı'nın şikayetçi 2 ağabeyi, erkek kardeşi ve kız kardeşi hazır bulundu. Savcı, bir önceki duruşmada verdiği mütalaasının tekrar ederek, davaya ilişkin aynı görüşte olduğunu açıklayarak, sanığın 'tasarlayarak ve canavarca hisle eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılmasını istedi.Fatma Abravcı'nın kız kardeşi S.A., "Hiç kimse böyle vahşice öldürülmeyi hak etmez. Adaletin yerini bulmasını istiyorum" dedi. Fatma Abravcı'nın ağabeyleri ve diğer kardeşleri de şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini söyledi.'HER ŞEY BİR ANDA OLDU'Duruşma savcısının görüşü sonrası sözleri sorulan sanık Yasin Tatay ise, "Kimseye tasarlama amacı gütmedim. Fatma, sürekli bana hakaret edip, tehdit ediyordu. 'Eşinden ayıracağım, yuvanı yıkacağım' dedi. Ben bir miktar nafaka parası verecektim. Her şey bir anda oldu. Bana sürekli hakaret edince, kendini kaybettim. Pişmanım" dedi.

Mahkeme heyeti, sanık Yasin Tatay'ı, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamadı.