Son dakika haberleri! Nallıhan Belediyesi: "Koronaviris tedbirlerini elden bırakmayalım" - Son Dakika

Belediye Başkan Yardımcısı Selvi, ilçe halkının sağlığı açısından ekiplerin dezenfekte çalışmasını ara ara sürdürdüklerini ve halen Çayırhan Mahallesi'nde dezenfekte yaptıklarını kaydetti.

Bu gün temizlik işleri ekipleri, Çayırhan Mahallesi'nde temizlik yaptı.

Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, halkın sağlığı açısından birçok nokta ile işletmelerde dezenfekte çalışmasını sürdürüyor.

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