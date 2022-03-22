Son dakika haberleri | Nallıhan'da dükkan yangını - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Nallıhan'da dükkan yangını

22.03.2022 09:12
Son dakika haberleri | Nallıhan'da dükkan yangını

Son dakika habere göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sanayi bölgesinde bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sanayi bölgesinde bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesinde sabah erken saatlerde bir dükkanda yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine gelen çok sayıda ekip hemen yangına müdahale etti. Yangında dükkanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Tedbir amaçlı yan taraflarında bulunan evler boşaltıldı. Yangın İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. - ANKARA

Son dakika haberleri | Nallıhan'da dükkan yangını
Son dakika haberleri | Nallıhan'da dükkan yangını

YORUMLAR
500
Nallıhan'da sobadan çıkan gaz can aldı Nallıhan'da sobadan çıkan gaz can aldı Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı Ankara'da sobadan sızan gazdan zehirlenen kişi öldü, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı

Nallıhan, Yangın, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Nallıhan'da dükkan yangını - Son Dakika


Son Dakika
09:10 Üç Kuruş yeni bölümüyle dün akşam yayınlandı! Kartal intikam planına devam ediyor
09:05 Et ve Süt Kurumu, kırmızı et ve tavuk ürünlerine yüzde 48 zam yaptı!
08:58 Alparslan Büyük Selçuklu son bölümde neler oldu? Vaspurakan'ın fethi için yeni planlar yapıldı
08:43 Çin'deki uçak kazasıyla ilgili dikkat çeken detay: Düşüş önce durdu sonra hızla devam etti
08:37 AK Parti MYK'da Erdoğan'a sunuldu! İşte seçmen göçünün önüne geçecek çözüm
08:34 ABD'li adam evinin bahçesine giren pitbull cinsi köpeği vurarak etkisiz hale getirdi
08:17 Savaşta 27. gün: Suikast timi hazırlayarak Zelenski'yi hedef alan şahıs yakalandı!
08:07 Piyasalarda son durum: Dolar ve Euro ne kadar oldu?
08:00 Altının gram fiyatı ne kadar oldu? İşte 22 Mart güncel altın fiyatları
00:55 Başkan Ahmet Nur Çebi ile Şenol Güneş balıkçıda görüntülendi! Beşiktaş'ta yeni dönem başlıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 09:23:40. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Nallıhan'da dükkan yangını - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement