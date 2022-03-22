Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sanayi bölgesinde bir dükkanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan ilçesinde sabah erken saatlerde bir dükkanda yangın çıktı. Çıkan yangını gören vatandaşlar 112 acil çağrı merkezini aradı. Olay yerine gelen çok sayıda ekip hemen yangına müdahale etti. Yangında dükkanın büyük bir bölümü kullanılamaz hale geldi. Tedbir amaçlı yan taraflarında bulunan evler boşaltıldı. Yangın İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. - ANKARA