Son dakika haberleri | Nallıhan'da orman yangını devam ediyor - Son Dakika

Son dakika haberleri | Nallıhan'da orman yangını devam ediyor

Son dakika haberi: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde başlayan orman yangını hakkında, "Yangının etrafını tamamen çevrelediğimizde kontrol altında diyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde başlayan orman yangını hakkında, "Yangının etrafını tamamen çevrelediğimizde kontrol altında diyoruz" dedi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde önceki gün çıkan ve kontrol altına alınan orman yangının ardından bölgeye yakın bir noktada yeniden yangın çıktı. Yangına 82 arazöz, 8 dozer ve 450 yangın söndürme personeli ve gönüllü şekilde köy halkı da müdahale ediyor. Tedbir amaçlı Beyalan ve Nalligolcuk mahalleleri boşaltıldı. Ayrıca alevlere müdahale için çevre illerden yardım geldi. Nallıhan Kaymakamı Ergün Baysal ve Belediye Başkanı İsmail Öntaş çalışmaları takip ediyor.

Yangın hakkında bir açıklama yapan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli," Şu an itibarıyla yangın tamamen çevrelenmiş durumda. Yangının etrafını tamamen çevrelediğimizde kontrol altında diyoruz. İki köy var yangınla alakalı biri Beyalan diğeri Nallıgölcük. Şu an rüzgar köylerden yangına doğru esiyor. Köylere doğru gelen bir yangın yok, bu bir avantaj. Köylerinin yangından etkilenmemesi için gerekli önemler alındı. Sabaha varmadan ekipler yangının ferini söndürerek soğutma faaliyetlerine geçer diye planlıyoruz" dedi.

(Mehmet Kalay - Bayram Türüdü - Doğukan Can Yüksel/İHA)

Son dakika haberleri | Nallıhan'da orman yangını devam ediyor

Bekir Pakdemirli, Nallıhan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 07:57 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Nallıhan'da orman yangını devam ediyor - Son Dakika

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