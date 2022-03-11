Son dakika haberleri... Nallıhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Nallıhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor

11.03.2022 16:45
Son dakika haberleri... Nallıhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor

Edinilen son dakika gelişmesine göre Nallıhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

Nallıhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekiplerince çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu şekilde eğitim öğretimine devam etmesi, okullarına gidip gelmesi için yapılan denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda asayiş ekipleri okul çevrelerinde denetimlerde bulunurken, trafik ekipleri de servis araçlarını kontrol etti, mevzuata uygun faaliyette bulunulup bulunulmadığı denetlendi.

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Emniyet Müdürlüğü, Nallıhan, Hisarcık, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Nallıhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor - Son Dakika


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