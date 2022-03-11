Son dakika haberleri... Nallıhan Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri sürüyor - Son Dakika

Nallıhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, denetimlerine devam ediyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü asayiş ve trafik ekiplerince çocuk ve gençlerin güvenli ve huzurlu şekilde eğitim öğretimine devam etmesi, okullarına gidip gelmesi için yapılan denetimler sürdürülüyor.

Bu kapsamda asayiş ekipleri okul çevrelerinde denetimlerde bulunurken, trafik ekipleri de servis araçlarını kontrol etti, mevzuata uygun faaliyette bulunulup bulunulmadığı denetlendi.