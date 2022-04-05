Son dakika haberleri... Nallıhanlı şehit polis memuru Kemal Duman'ın ailesine ziyaret - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Nallıhanlı şehit polis memuru Kemal Duman'ın ailesine ziyaret

05.04.2022 22:11
Son dakika haberleri... Nallıhanlı şehit polis memuru Kemal Duman'ın ailesine ziyaret

Gelen son dakika haberine göre Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü ve İlçe Jandarma Komutanı Hami Akbaba, 2015 yılında şehit olan Nallıhanlı polis memuru Kemal Duman'ın ailesine ziyarette bulundu.

Nallıhan İlçe Emniyet Müdürü Erol Ünlü ve İlçe Jandarma Komutanı Hami Akbaba, 2015 yılında şehit olan Nallıhanlı polis memuru Kemal Duman'ın ailesine ziyarette bulundu.

Şehidin Beypazarı'nda yaşayan eşi Hacer Duman ve kız kardeşi Nuran Esendir'i ziyaret eden Ünlü ve Akbaba, şehit ailesiyle sohbet etti.

Ailenin, şehit Kemal Duman'ın adının polis merkezi amirliğine verilmiş olmasından dolayı teşekkür ettiği ziyarete Şehit Kemal Duman Polis Merkezi Amiri Ahmet Ergin de katıldı.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Duman, VIP koruma eğitimi esnasında kaza sonucu 10 Kasım 2015'te şehit olmuştu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Nallıhanlı şehit polis memuru Kemal Duman'ın ailesine ziyaret - Son Dakika


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