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Son dakika haberleri... Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri... Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı

10.01.2022 09:46

Son dakika haber: Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldıİSTANBUL Avrupa ile Anadolu kıtasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden paraşütle atlayan dünyaca ünlü 81 yaşındaki emekli SAT Komandosu Namık Ekin, bu kez Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden atlamak isterken...

Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı

İSTANBUL Avrupa ile Anadolu kıtasını birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden paraşütle atlayan dünyaca ünlü 81 yaşındaki emekli SAT Komandosu Namık Ekin, bu kez Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden atlamak isterken polis engel oldu. Ekin daha sonra izin alarak tekrar atlayışı gerçekleştireceğini açıkladı.

Bugüne kadar 18 Guinness Dünya Rekoruna imza atan Emekli SAT Komandosu Namık Ekin, yeni rekoru için Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden paraşütle atlamak istedi. Hazırlıklarını yapan Ekin ve ekibi arabadan inip köprünün ayaklarına yürüdükleri sırada polis tarafından uyarılarak durduruldu. Ekin daha sonra yeniden izin alarak atlayış yapacağını açıkladı. Ekin 32 yıllık paraşütü ile atlayış yapacağını ifade ederek, SMA hastası bebeklere yardım ve farkındalık projesi kapsamında bu atlayışı yapacağını belirtti.

Emekli sat komandosu Namık Ekin'in ilginç rekorları

Ekin, 10 Kasım 2015'te Boğaziçi Köprüsü'nün Ortaköy'e yakın 58 metrelik yüksekliğinden denize paraşütle atlayıp suya çarpmasına 22 metre kala paraşütünü açmıştır. Köprüden atlayıp, paraşütünü açıp, paraşütü hava ile dolup, suya değmesi arasındaki süre Guinness tarafından lazer ölçümleri ile 6 küsur saniye olarak hesaplanmıştır. Atlayışı Guinness "çok tehlikeli" değerlendirerek başkalarının bu rekoru kırmak adına kendilerini tehlikeye atmaması için kayıt altına almamıştır. Namık Ekin 2015'te vinç ile 38,5 metreye yükselip buradan paraşütle atlayış yapmıştır. Bu şimdiye kadar bir vinçten yapılmış en alçak irtifa atlayışıdır. 2014'te 24 saatte hiç durmadan 4 bin 627 judo atışı yaparak bu daldaki rekoru da kırmıştır. 2014 18 Mart'ta Çanakkale şehitleri anısına 24 saatte 379 ton 285 kilogram ağırlık kaldırarak, bu sahadaki rekoru Amerikalı Clarance Bass'tan almıştır. 2014'te İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden paraşütle atlamıştır. Aşırı rüzgarda yalılara çarpmaya 6 metre kala paraşütünü son anda denize çevirerek, suya inmeyi başarmıştır.

2011'te sualtında 24 saatte hiç çıkmadan 36 bin 800 metre yüzerek ABD'li Tonny REBEL in 34 kilometrelik rekorunu kırmıştır.

2009'da ise Fethiye Internasyonel paraşüt şenlikleri sırasında bir inanılmazı daha gerçekleştirerek, Dünya'da en alçaktan paraşütle atlayıp en alçakta paraşüt açma rekorlarını kırmıştır.

Son dakika haberleri... Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı
Son dakika haberleri... Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı
Son dakika haberleri... Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı

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15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet, SAT Komandosu, Namık Ekin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Namık Ekin'in yeni rekoru polise takıldı - Son Dakika
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