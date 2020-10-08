Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), NARKONET-6 Operasyonu kapsamında 27 ilde uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımını sosyal medya üzerinden özendiren 59 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Bas¸kanlıgˆı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Daire Bas¸kanlıgˆı ile ortak yürütülen NARKONET-6 Operasyonu'nda, uyus¸turucu ve uyarıcı madde kullanımını sosyal medya aracılıgˆıyla özendiren 83 zanlıya yönelik 27 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

160 ekip, 396 personel ve 18 narkotik dedektör köpeğinin katıldığı operasyonlarda, 59 s¸üpheli gözaltına alırken, 24'ünün de yakalama çalışmasının sürdüğü kaydedildi.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, 2 gram esrar, 8 gram kenevir tohumu, 0,5 gram sentetik kannabinoid (Bonzai), 4 grinder (ögˆütücü) ele geçirildi.

Narkotik Uyus¸turucu veya uyarıcı madde kullanımının sosyal medya aracılıgˆıyla özendirilmesinin önüne geçilebilmesi, is¸lenen suçların tüm boyutlarıyla ortaya çıkarılabilmesi ve failleri hakkında yasal is¸lem yapılabilmesi amacıyla 2017'den bugüne kadar gerçekles¸tirilen 6 ayrı NARKONET operasyonu ile toplam 534 s¸üpheliye yasal işlem yapıldı.