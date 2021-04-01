Son dakika haberleri! Narkotik köpeği "Magnum" Van'daki ilk operasyonundan tam not aldı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Narkotik köpeği "Magnum" Van'daki ilk operasyonundan tam not aldı

01.04.2021 11:15
Son dakika haberleri! Narkotik köpeği

Son dakika gündem haberine göre Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 3 ay önce göreve başlayan narkotik köpeği "Magnum", hassas burnu sayesinde katıldığı ilk operasyonda 104 kilo 400 gram eroinin ele geçirilmesini sağlayarak uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vurdu.

Van Emniyet Müdürlüğü bünyesinde 3 ay önce göreve başlayan narkotik köpeği "Magnum", hassas burnu sayesinde katıldığı ilk operasyonda 104 kilo 400 gram eroinin ele geçirilmesini sağlayarak uyuşturucu tacirlerine ağır darbe vurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezinde özenle eğitilerek ihtiyaç olan illere gönderilen köpekler, suçların önlenmesi, insan hayatının kurtarılması, bomba ve uyuşturucu aramada polislerin en büyük yardımcısı oluyor.

Uyuşturucu geçişinin önemli güzergahlarından Van'da da operasyonların vazgeçilmez parçası olan narkotik köpekleri, aldıkları eğitimleri hassas burunları sayesinde üstün koku alma yetenekleriyle birleştirerek kolluk kuvvetlerinin suçlularla mücadelesinde önemli başarılara imza atıyor.

Ankara'daki eğitimin ardından 3 ay önce Van Emniyet Müdürlüğünde göreve başlayan narkotik köpeği Magnum da kentte katıldığı ilk operasyonda bir kamyonun yakıt deposuna gizlenen 104 kilo 400 gram eroinin ele geçirilmesini sağlayarak, diğerleri gibi uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası oldu.

Kendisinden sorumlu polis memuru Sadık Orhan ile gönül bağı kuran Magnum, her gün özel olarak oluşturulan alanda eğitimden geçiriliyor, operasyonlarda aktif görev alarak üstün koku alma yeteneğiyle en gizli yerlere saklanan uyuşturucuyu bulmaya çalışıyor.

"İlk operasyonunda rekor yakalamayla bizi mutlu etti"

Polis memuru Sadık Orhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her köpek eğiticisinde olduğu gibi Magnum ile aralarında çok özel bir bağın geliştiğini söyledi.

Her sabah Magnum'u gezintiye çıkardığını, belli saatlerde mamasını yedirdiğini belirten Orhan, şunları kaydetti:

"Magnum'la kendi evladımız gibi ilgileniyoruz. Operasyondan döndükten sonra dinlendiriyoruz. Genel arama ve koku kaybının yaşanmaması, disiplinin bozulmaması için belirlediğimiz bir noktada rutin arama çalışması yaptırıyoruz. Magnum'un katıldığı ilk operasyonda rekor bir yakalamaya imza atması bizi mutlu etti. Aracın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine yaptığımız incelemede 104 kilo 400 gram eroin ele geçirdik. Bölgemiz geçiş güzergahında olduğu için dur durak bilmeden, yorulmadan Magnum'la beraber çalışacağız."

Orhan, Magnum'un bir çocuk gibi hassas olduğunu dile getirerek, "Magnum da diğer arkadaşları gibi uyuşturucu tacirlerinin korkulu rüyası olmak için kendini ispatladı. Bu tür köpeklerin seçimi yavruyken yapılır. 1 yaşına geldiğinde koku tanıtımı olmadan sadece oyuncağını bulma, şartlanma yöntemiyle burnunu kullanması öğretilir. Daha sonraki süreçte de koku tanıtımı ve araç, ev, kapalı alan, arazi araması veya uyuşturucunun kokusunun çıkamayacağı bölümlerin eğitimi verilir." şeklinde konuştu.

Van Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Narkotik köpeği 'Magnum' Van'daki ilk operasyonundan tam not aldı - Son Dakika


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