Son dakika haberleri: Narkotik köpek 'Tamir'in de yer aldığı operasyonda 28 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika

GAZİANTEP'te, jandarmanın düzenlediği, narkotik köpek 'Tamir'in de yer aldığı uyuşturucu operasyonunda, bir motosikletteki çantada 28 kilo 620 gram esrar ele geçirildi.

Arıl Jandarma Karakolu Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda Küllü Mahallesi'nde plakası açıklanmayan bir motosikleti durdurdu. Ekiplerin, narkotik köpek Tamir ile yaptığı aramada motosikletin üzerine ip ile bağlanmış çantalarda 14 paket halinde 28 kilo 620 gram esrar ele geçirildi. Sürücü Mehmet T., gözaltına alındı.