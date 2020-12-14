Son dakika haberleri! Narkotik timleri tacirlere göz açtırmıyor: 11 tutuklama - Son Dakika

Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kent genelinde uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonları aralıksız olarak sürdürüyor. Hafta boyunca kentte uyuşturucu ticareti gerçekleştiren şüphelilere yönelik operasyon düzenleyen Narkotik timleri farklı adreslerde 21 zehir tacirini düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Operasyonlar kapsamında 448 gram metamfetamin maddesi, 1.515 gram esrar maddesi, 15 fişek halinde satışa hazır vaziyette 8 gram eroin maddesi, 2 adet ecstasy hap maddesi, 0,25 gram kokain maddesi, 2 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 720 TL para ele geçirilmiştir. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - DENİZLİ

Denizli 'de Narkotik timleri kent genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyon düzenledi. Hafta boyunca ardı ardına düzenlenen operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerden 11 tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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