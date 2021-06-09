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Son dakika haberleri: Narlıdere Belediyesinin şirketi Nar-Bel'de grev kararı alındı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Narlıdere Belediyesinin şirketi Nar-Bel'de grev kararı alındı

09.06.2021 15:37
Son dakika haberleri: Narlıdere Belediyesinin şirketi Nar-Bel'de grev kararı alındı, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Belediye İş Sendikası, Narlıdere Belediyesine bağlı Nar-Bel Şirketinde grev kararı aldı.

Belediye İş Sendikası, Narlıdere Belediyesine bağlı Nar-Bel Şirketinde grev kararı aldı.

Belediye-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Metin Şanlı, belediye binası önünde yaptığı açıklamada, Nar-Bel Şirketi ile yürüttükleri toplu iş sözleşmesi görüşmeleri sürecinde, taleplerinin karşılanmadığını belirtti.

İşçilerin 11 Haziran'da greve çıkacağını kaydeden Şanlı, şöyle konuştu:

"İşçi arkadaşlarımız hak ettiği ücreti istiyorlar. Asgari ücretle çalışan arkadaşlarımız var. Kılıçdaroğlu, CHP'li belediyelerde asgari ücret 3 bin 100 lira olacak demedi mi? Bugün Nar-Bel'de çalışan 290 arkadaşımızın 175'i hala 2 bin 825 lira asgari ücret alıyor. Neden sözünüzde durmuyorsunuz? Bu yanlışlığa, bu uzlaşmaz tavra son verin."

Son dakika haberleri: Narlıdere Belediyesinin şirketi Nar-Bel'de grev kararı alındı
Son dakika haberleri: Narlıdere Belediyesinin şirketi Nar-Bel'de grev kararı alındı

Belediye İş Sendikası, Narlıdere, Grev, Nar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Narlıdere Belediyesinin şirketi Nar-Bel'de grev kararı alındı - Son Dakika


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