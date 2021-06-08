Son dakika haberleri! Nata Holding, yatırım çalışmaları dolayısıyla ödüle layık görüldü

ANKARA'da Nata Holding, 'Perakende Güneşi Ödülleri' kapsamında pandemi döneminde yaptığı yatırım çalışmalarından dolayı ödüle layık görüldü.

Tüm parekende sektörü Haliç Kongre Merkezi'ndedüzenlenen 'Perakende Güneşi Ödülleri'nde bir araya geldi. Bu kapsamda Türkiye genelinde VEGA AVM zinciriyle yer alan Nata Holding'e, pandemi döneminde yaptığı yatırım çalışmaları nedeniyle 'Pandemi Döneminde Yatırıma En Büyük Destek Ödülü' verildi. Ödülü, Holding adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Tanık aldı. Pandemisürecinde VEGA alışveriş ve yaşam merkezleri ile Türkiye ekonomisine ve ülke istihdamına katkı sağlamaya devam ettiklerini söyleyen Yusuf Tanık, "Hedefimiz belli, ülkemize ve sektörümüze olan inancımızla yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmek istiyoruz. Alışveriş merkezleri kayıtlı ekonominin ayrılmaz bir parçasıdır. Hijyen kontrolünün en sık uygulandığı ve kayıtlı alışveriş ekonomisinin en rahat denetlenebildiği alışveriş merkezleri, tam kapanmadan sonra tekrar eski performanslarını göstermeye başladı. Bu da bizi geleceğe daha da umutla bakmaya yöneltti. Alışveriş merkezleri yatırımcıları olarak perakendeci iş ortaklarımızla daima aynı gemide olduğumuz bilinciyle hareket ediyoruz. NATA Holding olarak pandemi döneminde yaptığımız yatırımların yanı sıra alışveriş merkezlerinin kapalı olduğu tarihler içerisinde kiracılarımızdan herhangi bir kira talebinde bulunmadığımız gibi, açıldıktan sonra da kira indirimlerine devam ederek iş ortaklarımıza elimizden gelen desteği vermeyi hedefledik" dedi.

'PANDEMİDE 3 YENİ AVM AÇILIŞI YAPILDI'

Hedefleri doğrultusunda ilerlemeye devam edeceklerini belirten Tanık, "Pandemi dönemi içerisinde bünyemize dahilettiğimiz 3 yeni AVM ile sektördeki kiralanabilir alan payımızı 100 bin metrekare daha büyüterek toplamda 350 bin metrekareye, AVM sayımızı ise, 8'e yükseltmiş bulunuyoruz. 2020 yılında VEGA Subayevleri Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin aynı zamanda VEGA İstanbul Alışveriş ve Yaşam Merkezi'nin açılışını gerçekleştirmiştik. İçinde bulunduğumuz ayda da VEGA CADDE Mobilya alışveriş merkezini hayata geçireceğiz" diye konuştu.