Üye Girişi
Son dakika haberleri | NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

07.01.2022 20:59

Son dakika haberler... NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülke dışişleri bakanlarının NATO-Rusya Konseyi öncesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatını görüştüğünü belirtti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, müttefik ülke dışişleri bakanlarının NATO- Rusya Konseyi öncesinde Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri tahkimatını görüştüğünü belirtti.

Stoltenberg, video konferans yöntemiyle yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısının bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Müttefiklerin, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki ve içindeki askeri tahkimatı ile bunun Avrupa'nın güvenliğine etkilerini ele aldıklarını anlatan Stoltenberg, Rusya'nın çağrılara rağmen askeri yığınağını ve tehditkar söylemlerini devam ettirdiğini söyledi.

"Çatışma riski bulunduğunu" vurgulayan Stoltenberg, Rusya'nın saldırgan tutumu nedeniyle Avrupa güvenlik düzeninin zarar gördüğünü aktardı.

Stoltenberg, 2019'dan beri ilk kez 12 Ocak'ta toplanacak NATO-Rusya Konseyi ile ilgili şunları kaydetti:

"NATO, Rusya'ya yönelik ikili yaklaşımını sürdürmektedir. Güçlü caydırıcılık ve savunma, bunun yanı sıra anlamlı diyalog. Rusya'nın masaya oturmaya ve konuşmaya hazırlanması olumlu bir sinyal. Gerginlik arttığında diyalog daha çok önem taşımaktadır. NATO-Rusya Konseyi Toplantısı, Ukrayna içinde çevresindeki durum ile bunun Avrupa güvenliğine etkilerine odaklanacak."

"Rusya'nın endişelerini dinlemeye hazırız"

NATO ülkelerinin dışişleri bakanlarının bugün ayrıca 10 Ocak'ta Cenevre'de yapılacak ABD-Rusya görüşmesi ve 13 Ocak'taki AGİT toplantısını da istişare ettiği bilgisini veren Stoltenberg, şöyle devam etti:

"Gelecek hafta yapılacak görüşmeler Rusya'nın diyalog ve diplomasi için ciddi olduğunu göstermesi için fırsattır. Rusya'nın endişelerini dinlemeye her zaman hazırız. NATO, siyasi çözüm için her çabayı gösterecektir ancak diyaloğun anlamlı olması için bunun aynı zamanda müttefiklerin Rus eylemleri hakkında uzun süredir devam eden endişelerini de kapsaması gerekmektedir. Diyalog, Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili ana ilkeler temelinde olmalı, Ukrayna ile istişare içinde yapılmalıdır. Biz aynı zamanda Gürcistan, Moldova, İsveç ve Finlandiya gibi kilit önemdeki ortaklarımızla da istişare halindeyiz."

Diplomasi başarısız olursa

Stoltenberg, NATO'nun Rusya ile diyaloğu iyi niyetle yürüteceğine işaret ederek, "Diplomasinin başarısız olma ihtimaline de hazırlıklı olmalıyız. Ukrayna'ya karşı bundan sonraki herhangi bir saldırganlığın Rusya için ciddi sonuçları ve ağır bedeli olacaktır." dedi.

Bu sonuçların ekonomik, mali ve siyasi yaptırımları içereceğini vurgulayan Stoltenberg, askeri bakımdan da durumu sürekli değerlendirdiklerini aktardı.

Stoltenberg, "İttifakımızın doğu kısmındaki varlığımızı güçlendirme ihtiyacını sürekli olarak değerlendiriyoruz." diye konuştu.

"Her ülke kendi ittifakını belirleme hakkına sahip"

Ukrayna'ya NATO'nun desteğinin süreceğinin altını çizen Stoltenberg, Rusya'nın karşı çıktığı NATO'nun genişlemesi hakkında ise şunları ifade etti:

"Büyüklüğü ne olursa olsun, komşusu kim olursa olsun tüm ülkelerin kendi yollarını ve kendi ittifaklarını belirleme hakkı vardır. Bu, onlarca yıldır Avrupa güvenliğinin temel ilkesi olmuştur ve Rusya da bunu sürdürme taahhüdünde bulunmuştur."

Stoltenberg, "İkinci sınıf NATO üyelerinin olduğu ve ittifakın bu üyeleri korumasına izin verilmeyecek bir durum içine düşemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa ülkelerinin masada olma isteğini değerlendiren Stoltenberg, NATO'nun 30 üyesinden 28'inin Avrupa ülkesi olduğunu, müttefiklerin sürekli istişare halinde bulunduğunu söyledi.

Kazakistan

Stolterberg, Kazakistan'daki protestolar sonrası Rus askerlerin ülkeye gitmesiyle ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine, gelişmeleri çok yakından izlediklerini dile getirdi.

Stoltenberg, "Endişeliyiz ve can kayıplarından dolayı üzgünüz. Şiddetin sona ermesi ve barışçıl gösteri hakkı ile ifade özgürlüğü gibi insan haklarına saygı gösterilmesi önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Son dakika haberleri | NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu
Son dakika haberleri | NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu
Son dakika haberleri | NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu - Son Dakika


Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti! Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti!         
20:48
FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak FOX TV, Maske Kimsin Sen yarışmasını haftada iki gün yayınlayacak         
17:12
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi Anne sütü istenmişti ama! Bebek bu dünyada sadece 6 gün kalabildi         
15:33
Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor Seyahat süresi 40 dakikaya inecek! Konya-Karaman YHT hattı, Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor         
15:11
Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı Batman'da bulunan balık Leonardo DiCaprio'yu bile heyecanlandırdı         
14:36
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59

Son Dakika Haberleri
20:48 Suriyelilerin silah ve sopalarla yürüdüğü görüntüler tepki çekti!
20:35 Herkes Trabzonspor maçındaki bu pozisyonu konuşuyor!
20:28 Son Dakika: Benzin ve motorine zam
20:13 Son Dakika: Türkiye'de 7 Ocak günü koronavirüs nedeniyle 157 kişi vefat etti, 63 bin 214 yeni vaka tespit edildi
20:12 Beşiktaş'ta iki futbolcunun daha testi pozitif
20:01 İşçi servisinden kaçarken park halindeki araca çarpan tır, alev topuna döndü
19:57 16 bin lira maaş alan emekli milletvekilleri için zam hazırlığı
19:56 Lider Trabzonspor ve Yeni Malatya karşı karşıya
19:45 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz için ATV'den milyonluk dava
19:22 Tiktok'ta güç gösterisi yapan cumhuriyet savcısı istifa etti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 21:09:08. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | NATO dışişleri bakanları Rusya ile görüşme öncesinde istişarelerde bulundu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement