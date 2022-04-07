Son dakika haberleri: NATO dışişleri bakanları savaşın doğurduğu yeni güvenlik ortamını değerlendiriyor - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: NATO dışişleri bakanları savaşın doğurduğu yeni güvenlik ortamını değerlendiriyor

07.04.2022 14:58
Son dakika haberleri: NATO dışişleri bakanları savaşın doğurduğu yeni güvenlik ortamını değerlendiriyor

Son dakika gündem haberi: NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Avrupa'da değiştirdiği güvenlik ortamını, Ukrayna ve Rusya saldırısı riski altındaki ortaklarla destek konusunu ele aldıklarını söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı savaşın Avrupa'da değiştirdiği güvenlik ortamını, Ukrayna ve Rusya saldırısı riski altındaki ortaklarla destek konusunu ele aldıklarını söyledi.

Stoltenberg, iki gün süren NATO dışişleri bakanları toplantısının son oturumuna geçerken yaptığı konuşmada, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'e savaşı sona erdirmesi için eşi görülmemiş bir baskı uygulamaya devam ediyoruz." dedi.

Oturumda Ukrayna'ya süregelen NATO yardımlarını ele alacaklarını ifade eden Stoltenberg, Rusya saldırısı riski altında bulunan ve NATO'nun ortağı diğer ülkelere sunulabilecek desteklerin değerlendirileceğini söyledi.

Stoltenberg, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin Avrupa'daki güvenlik ortamını derinden değiştirdiğini vurgulayarak hazirandaki Madrid zirvesinde caydırıcılık ve savunmanın yanı sıra yeni duruma uzun vadeli adaptasyonu da tartışacaklarını kaydetti.

NATO Genel Sekreteri, "Bu daha tehlikeli ve rekabetçi dünyada, NATO müttefiklerini korumaya, ortaklarını desteklemeye ve değerlerini savunmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Oturuma basına kapalı devam edildi.

Toplantıya Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın yanı sıra Avustralya, Finlandiya, Gürcistan, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda ve İsveç dışişleri bakanları katılıyor.

YORUMLAR
500
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Savaşın yıllarca sürebileceğini anlamalıyız NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Savaşın yıllarca sürebileceğini anlamalıyız Stoltenberg: Putin'in Ukrayna hırslarından vazgeçtiğini düşünmüyoruz Stoltenberg: Putin'in Ukrayna hırslarından vazgeçtiğini düşünmüyoruz

Rusya Devlet Başkanı, Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: NATO dışişleri bakanları savaşın doğurduğu yeni güvenlik ortamını değerlendiriyor - Son Dakika


Son Dakika
14:52 Türkiye'yi F-35 programından çıkaran ABD, tekrar dahil edebilir
14:45 Danla Bilic ve Reynmen aynı anda Miami'de tatilde! Aşk iddiası gündem oldu
14:43 Galatasaray'da sürpriz gelişme! Adnan Polat'ın desteklediği Begüm Özkan başkan adaylığını açıklamaya hazırlanıyor
14:32 Fenerbahçe iddiaları asılsız çıktı! Nwakaeme Trabzonspor'u bırakmadı
14:32 Rusya Dışişleri duyurdu: Ukrayna yeni anlaşma taslağı gönderdi, öneriler İstanbul'da yaptıklarından farklı
14:10 Göztepe'nin yıldızları Halil ve Atınç Beşiktaş'a mı geliyor?
14:08 Skandalda yeni detaylar çıktı! Kocasını 74 erkekle aldatan kadın, çocuklarının yanında bile birlikte olmuş
13:58 Starbucks tüm kahve fiyatlarına yüzde 25 oranında zam yaptı! Sosyal medyadan tepki yağdı
13:47 Ferman Toprak ailesinin yıllar önce yaşadığı silahlı saldırı hakkında konuştu: 178 kurşunlu saldırıdan kurtulduktan sonra kekeme kaldım
13:36 Suudi Arabistan'dan Erdoğan'a bayram namazı daveti: Mekke'de kılalım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 15:05:54. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: NATO dışişleri bakanları savaşın doğurduğu yeni güvenlik ortamını değerlendiriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement