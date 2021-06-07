Son dakika haberleri... NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, ABD Savunma Bakanı Austin ile görüştü - Son Dakika

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, 14 Haziran'da yapılacak NATO Liderler Zirvesi öncesi ABD Başkanı Joe Biden ve ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşmek üzere başkent Washington'a geldi.

Stoltenberg, Washington ziyareti kapsamında Pentagon'da Lloyd Austin ile görüştü.

Görüşme öncesine basına yaptığı açıklamada Stoltenberg, "Önümüzdeki hafta Brüksel'de yapılacak NATO zirvesini, Başkan Biden'ı, sizi ve tüm liderleri karşılamayı dört gözle bekliyoruz, çünkü tek başımıza üstesinden gelemeyeceğimiz birçok zorlukla karşı karşıyayız ama NATO'da onlarla birlikte yüzleşmemiz gerekiyor." dedi.

Stoltenberg, küresel güç dengesinin, Çin'in yükselişiyle değiştiğini belirterek, Rusya'nın NATO ittifakına yönelik siber alandaki saldırı eylemleri ve diğer hibrit araçlarla müdahale etmeye devam ettiğini kaydetti.

Afganistan'dan çekilmeye de değinen Stoltenberg, "Afganistan'daki askeri varlığımızı sona erdirirken, Afganistan'daki sivil varlığımızla Afgan güvenlik güçlerine sürekli fon sağlamak ve ülke dışında eğitim sağlama olasılığını araştırmak; tabi aynı zamanda da havaalanı gibi kritik altyapıların korunmasına yardım olmak üzere Afganlara desteğimizi sürdüreceğiz. Yani koordinasyona ihtiyacımız var. Afganistan'daki askeri varlığımızı sonlandırdığımız için ortaklarla birlikte çalışmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Austin ise yaptığı açıklamada, NATO 2030 inisiyatifine verdiği destekten dolayı Stoltenberg'e teşekkür etti.

NATO'nun 2014'ten bu yana caydırıcılık konusuna odaklandığını ve ilerleme kaydettiğini ifade eden Austin, ittifakın genel olarak 7 yıldır sürekli bir şekilde savunma harcamasını artırdığını kaydetti.

Austin, ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilme sürecinin iyi gittiğini belirterek, ABD'nin çekilme sürecinde ve sonrasında Afganistan hükümetine destek vermeye hazır olduğunu dile getirdi.