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Son dakika haberleri | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz"Zelenskiy: "Rusya'nın... - Son Dakika

Son dakika haberleri | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz"Zelenskiy: "Rusya'nın...

16.12.2021 18:46

Son dakika haberi: - NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: "Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz" Zelenskiy: "Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini görüyorum" NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy...

- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: " Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz"

Zelenskiy: "Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini görüyorum"

BRÜKSEL - NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, "Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz" dedi. Zelenskiy ise, "Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini görüyorum" şeklinde konuştu.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. İkili, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Stoltenberg, "Ukrayna, ittifakımızın çok değerli bir ortağıdır" diyerek Zelenskiy'le ortaklığa olan kişisel bağlılığı için teşekkür etti. Görüşmede Rusya'nın Ukrayna ve çevresindeki önemli ölçüdeki askeri yığınağını ele aldıklarını belirten Stoltenberg, "On binlerce savaşa hazır birlik, tank, topçu, zırhlı birlik, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri ile bu askeri birikimin durduğuna veya yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz. Aksine devam ediyor" dedi.

Stoltenberg, "Bu yapılanmanın hiçbir gerekçesi yoktur. Bu kışkırtıcı. Durumu istikrarsızlaştırıyor ve Avrupa'da güvenliği baltalıyor. Rusya'yı gerginliği azaltmak ve Ukrayna'nın egemenliği ile toprak bütünlüğüne saygı duymak için diplomasiye dönmeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

" Moskova'ya NATO-Rusya Konseyi Toplantısı için davetimizi yineliyoruz"

"Ukrayna'ya karşı daha fazla saldırganlığın ciddi sonuçları ve yüksek bir bedeli olacaktır" diyen Stoltenberg, "Son yıllarda, Rus saldırgan eylemlerinin bir modelini gördük. NATO müttefikleri yanıt verme yeteneğini gösterdi. Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı yasadışı olarak ilhak etmesinden bu yana toplu savunmamızın en büyük takviyesini hayata geçirdik. Tüm NATO müttefiklerini savunmak ve korumak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Stoltenberg, "Aynı zamanda NATO müttefikleri Rusya ile görüşmeye hazırdır. Moskova'ya NATO-Rusya Konseyi Toplantısı için davetimizi yineliyoruz. Çünkü gerilim yüksek olduğunda diyalog daha da önemli" dedi.

"NATO'nun Ukrayna'ya desteği Rusya için bir tehdit değil"

NATO'nun teyakkuz halinde kalmaya devam etiğini vurgulayan Stoltenberg, "Keşif ve istihbaratımızı hızlandırdık. Durumu çok yakından izlemeye devam edeceğiz. NATO, Ukrayna'nın yanında. Tüm müttefikler Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü destekliyor. Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakını tanımıyoruz. Tüm egemen devletler gibi Ukrayna da Birleşmiş Milletler şartında yer aldığı gibi kendini savunma hakkına sahiptir. NATO size pratik destek vermeye devam edecek" dedi.

Stoltenberg, "Müttefikler silahlı kuvvetlerinizi eğitiyor ve onlara danışmanlık yapıyor, ortak tatbikatlara katılıyor ve ekipman sağlıyor. NATO'nun Ukrayna'ya desteği Rusya için bir tehdit değil. Ukrayna kendi güvenlik düzenlemelerini seçme hakkına sahiptir. Bu, Avrupa güvenliğinin temel bir ilkesidir. Ukrayna'nın NATO'ya katılıp katılmayacağına ilişkin kararı sadece Ukrayna ve 30 NATO müttefiki verecek" diye konuştu.

Zelenskiy: "Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini görüyorum"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise Rusya'nın hamlelerinin kendilerini NATO'nun bir parçası olmaya daha da yakınlaştırdığını söyledi. Zelenskiy, "Bildiğiniz gibi NATO'da 30 müttefikin tümü Ukrayna'nın üyeliğini desteklemiyor. Rusya'nın 2014'ten bu yana Ukrayna'yı NATO'ya doğru ittiğini hissediyorum. Benim görüşüm bu. Rusya, Ukrayna'nın NATO üyesi olması için yolu açıyor. Ukrayna son zamanlarda kendisini NATO'nun bir parçası olarak görüyor ve NATO üyesi olmayı arzulayan Ukraynalıların sayısı da artıyor" şeklinde konuştu.

Karadeniz'de NATO ile ortak tatbikatların arttırılması gerektiğini belirten Zelensky, "Ukrayna, Karadeniz bölgesindeki ortaklarımızla güveni artırmak, tatbikat ve eğitim tesislerinin sayısını artırmak için bir müzakere süreci başlattı. Karadeniz'deki ortaklarımızla tatbikat sayısını artırarak bölgedeki güvenliği güçlendirmek için görüşmelere başladık" ifadelerini kullandı.

"30 NATO ülkesinin Ukrayna'nın birliğe katılımı yönünde ortak bir tavrı yok"

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in, 30 NATO üyesi ülkenin Ukrayna'nın ne zaman birliğe katılacağına karar vereceğini ve bunun için reformlara odaklanılması gerektiğini söylemesi üzerine Zelenskiy, "Bildiğiniz gibi 30 NATO ülkesinin Ukrayna'nın birliğe katılımı yönünde ortak bir tavrı yok. Ancak çoğu ülke hala bizi destekliyor. Askeri yardımlar konusunda da ortak bir tutum yok" dedi.

Son dakika haberleri | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz Zelenskiy: Rusya'nın...
Son dakika haberleri | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz Zelenskiy: Rusya'nın...
Son dakika haberleri | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz Zelenskiy: Rusya'nın...
Son dakika haberleri | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz Zelenskiy: Rusya'nın...

Togo Cumhuriyeti, Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: 'Rusya'nın askeri yığınağının durduğuna ya da yavaşladığına dair hiçbir işaret görmüyoruz'Zelenskiy: 'Rusya'nın... - Son Dakika


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