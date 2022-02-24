Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya asker gönderme planı yapmadıklarını bildirdi - Son Dakika
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Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya asker gönderme planı yapmadıklarını bildirdi

24.02.2022 16:30

Son dakika gelişmesine göre NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya asker gönderme planı yapmadıklarını, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarını aktive ettiklerini söyledi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya asker gönderme planı yapmadıklarını, savaşın NATO topraklarına sıçramaması için savunma planlarını aktive ettiklerini söyledi.

Stoltenberg, NATO'nun, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi nedeniyle sabah saatlerinde yaptığı konsey toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

NATO'nun doğu kanadındaki varlığını binlerce asker yığarak artırdığına değinen Stoltenberg, bunun müttefiklerden birine yönelik saldırının tüm İttifak'ın tepkisini tetikleyeceğinin açık bir mesajı olduğunu söyledi.

Stoltenberg, yığınağı bir çatışmayı kışkırtmak değil önlemek için yaptıklarını vurgulayarak, Rusya'nın saldırısının sürpriz değil, NATO istihbaratının tahminleri dahilinde olduğunu ifade etti.

Rusya'yla diyalog yolunun açık olup olmadığı sorusuna Stoltenberg, "Rusya, siyasi çözümün kapısını kapattı." yanıtını verdi.

Stoltenberg, Ukrayna içerisinde NATO gücünün bulunmadığının altını çizerek, böyle bir plan olmadığını, savaşın NATO topraklarına yayılmasını önlemek için savunma planlarını devreye soktuklarını vurguladı.

"Ukrayna'nın Türkiye'ye 'Boğazları Rusya'ya kapatın' çağrısı"yla ilgili soruyu Stoltenberg, "Bugünkü toplantıda bunlar konuşulmadı. Türkiye elbette bir NATO müttefikidir. Boğazlar söz konusu olduğunda Türkiye'nin özel bir rolü var." diye yanıtladı.

Stoltenberg, müttefik ülkelerin liderlerini yarın video konferans yöntemiyle toplantıya çağırdığını bildirmişti.

Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya asker gönderme planı yapmadıklarını bildirdi
Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya asker gönderme planı yapmadıklarını bildirdi
Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya asker gönderme planı yapmadıklarını bildirdi

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Jens Stoltenberg, Ukrayna, Rusya, Asker, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: NATO Genel Sekreteri, Ukrayna'ya asker gönderme planı yapmadıklarını bildirdi - Son Dakika


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