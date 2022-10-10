Son dakika haberleri! NATO Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı - Son Dakika
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Son dakika haberleri! NATO Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı

10.10.2022 14:56
Son dakika haberleri! NATO Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı

Son dakika haber... NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere düzenlediği füze saldırılarını kınadı.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'daki bazı şehirlere düzenlediği füze saldırılarını kınadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadaki açıklamasında, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile konuştuğunu bildirdi.

"Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılarını kınadığını" ifade eden Stoltenberg, Kremlin'in saldırılarına karşı NATO'nun "cesur Ukrayna halkına" desteğinin sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Ukrayna, bu sabah başkent Kiev'in merkezindeki bazı noktalara başlatılan saldırılarda Rusya'nın 75 füze fırlattığını, 41'inin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise Ukrayna'nın enerji, askeri ve iletişim altyapısına yönelik uzun menzilli yüksek hassasiyetli silahlarla saldırı düzenlediklerini açıklamıştı.

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Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! NATO Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı - Son Dakika

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