"Rusya'nın Ukrayna'daki sivil altyapıya yönelik korkunç ve ayrım gözetmeyen saldırılarını kınadığını" ifade eden Stoltenberg, Kremlin 'in saldırılarına karşı NATO'nun "cesur Ukrayna halkına" desteğinin sonuna kadar süreceğini bildirdi.

Kaynak: AA

Jens Stoltenberg, Dmitro Kuleb, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri! NATO Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını kınadı - Son Dakika

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