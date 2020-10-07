Son dakika haberleri: Nazilli Belediyespor'da Mert'ten iyi haber

Son dakika spor haberi: Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'ra geçen hafta oynanan Kahta 02 Spor maçından önce girdiği koronavirüs testi positif çıkan Mert Çapar'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Misli.com 3'üncü Lig 2'nci Grup ekiplerinden Nazilli Belediyespor'ra geçen hafta oynanan Kahta 02 Spor maçından önce girdiği koronavirüs testi positif çıkan Mert Çapar'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. Gaziantep'te özel bir hastanede tedavi gören deneyimli oyuncunun her geçen gün iyileştiği ve cuma günü yeniden teste gireceği belirtildi. Mert'in testinin negatif çıkması durumunda taburcu edileceği, aksi sonuçta 10 gün daha Gaziantep'te gözetim altında tutulacağı öğrenildi.

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