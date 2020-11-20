Aydın'ın Nazilli ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Sami Yavuz (49) evinde ölü bulundu.

Olay, Nazilli ilçesi Karaçay Mahallesi 34 sokakta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve yalnız yaşayan Sami Yavuz'dan yakınları bir süre haber alamadı. Her sabah kahvaltıya gittiği komşusu Yavuz'u defalarca telefonla aramasına rağmen ulaşamadı. Arkadaşının sağlık durumundan şüphelenen komşu Yavuz'un evine gitti. Yavuz'u apartman boşluğunda asılı halde bulan komşusu durumu hemen 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Yavuz'un ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AYDIN