Son dakika haberleri! Nazilli'de moraller yerinde
15.12.2020 13:02
Son dakika haberleri... MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Nazilli Belediyespor'da takımda son haftalarda üst üste görülen koronavirüs vakalarının iyileşmesi sevinç yarattı.
MİSLİ.com 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta zirve takipçisi Nazilli Belediyespor'da takımda son haftalarda üst üste görülen koronavirüs vakalarının iyileşmesi sevinç yarattı. Grupta Çorum FK'yla 10 Aralık'ta oynaması gereken karşılışma takımda 12 futbolcunun koronavirüse yakalanması nedeniyle 3 Ocak'a ertelenen Nazilli'de yine virüsü yenen Teknik Direktör Hasan Şermet, antrenörler ve oyuncular süreç içinde antrenmanlara tekrar başladı. Grupta koronavirüsle uğraştığı dönemde puan kayıpları yaşamasına rağmen 1 maç eksiğiyle lider Fethiyespor'un 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan siyah-beyazlı ekip, pazar günü deplasmanda Tekirdağspor'u yenerek yeni bir başlangıç yapmak istiyor. Nazilli'de Mehmet Ersavaş'ın sakatlığı ise sürüyor.
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