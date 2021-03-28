Son dakika haberleri: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberleri: Nazilli'de uyuşturucu operasyonu
28.03.2021 13:12
Son dakika haberler... Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli' ye uyuşturucu getirileceği bilgisini alan ekipler film sahnelerini aratmayan bir operasyona imza attı. Narkotik Polisi Nazilli girişinde yer sormak bahanesiyle durdurdukları araçta iki kişiyi kıskıvrak yakaladı. Yapılan aramada eldiven içerisine gizlenmiş 80 gram Eroin ele geçirildi. Yakalanan C. K. ve Ö A. isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti suçundan çıkartıldıkları Adli mercilerce tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - AYDIN
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