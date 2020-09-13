Son dakika haberleri: Necdet Calp, ölümünün 22. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Necdet Calp, ölümünün 22. yılında kabri başında anıldı

Son dakika haberi: Eski Halkçı Parti'nin (HP) Genel Başkanı Necdet Calp, ölümünün 22'nci yılında kabri başında anıldı.

Son dakika haberleri: Necdet Calp, ölümünün 22. yılında kabri başında anıldı, System.String[]

Eski Halkçı Parti'nin (HP) Genel Başkanı Necdet Calp, ölümünün 22'nci yılında kabri başında anıldı.

12 Eylül 1980 askeri darbesinden sonra kurulan Halkçı Partinin Genel Başkanı Necdet Calp için Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki kabri başında anma programı düzenlendi. Etkinliğe CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın ve CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer ile CHP yönetici ve üyeleri katıldı.

Programda söz alan Akın, Calp'in, bütün hayatını kamu hizmetine adamış bir devlet adamı olduğunu söyledi. Calp'in Türkiye'nin zor zamanlarında çok önemli görevlerde bulunduğunu anlatan Akın, "Kendisi, Atatürk'e bağlı, Türkiye Cumhuriyeti'ne sevdalı, Atatürk'ün ilkelerinden ayrılmadan bir hayat yaşamıştır." diye konuştu.

Akın ve beraberindekiler daha sonra Calp'in kabri başında dua ettiler.

Özgeçmişi

1922'de Karamürsel'de doğan Necdet Calp, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. London School of Economics'te ihtisas yapan Calp, kaymakamlık, mülkiye müfettişliği ve valilik görevlerinde bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Başbakanlığı döneminde Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Calp, 12 Eylül 1980 sonrasında Başbakanlık Müsteşarlığı görevini yürüttü.

Calp, 12 Eylül sonrasında demokrasiye geçiş döneminde Başbakanlık Müsteşarlığından emekliye ayrıldı. Calp, 20 Mayıs 1983'te kurduğu Halkçı Parti'nin genel başkanlığına getirildi.

Necdet Calp, 6 Kasım 1983'te yapılan milletvekili genel seçimlerinde HP Ankara Milletvekili seçildi ve Anavatan Partisinin iktidar olmasıyla "Ana Muhalefet Lideri" sıfatıyla siyasi yaşamda yerini aldı.

Calp, 29 Haziran 1985'te toplanan partisinin ilk kurultayında Aydın Güven Gürkan'a karşı genel başkanlık mücadelesini kaybetti, bundan sonra da HP ile SODEP'in birleşme süreci başladı.

HP, 2 Kasım 1985'te topladığı olağanüstü kurultayında tüzük, program ve amblemini değiştirerek Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) adını aldı.

Sosyal Demokrasi Partisi de (SODEP) bir gün sonra 3 Kasım 1985'te yaptığı olağanüstü kurultayında kendini feshederek SHP'ye katıldı. Bu birleşme sonrasında SHP Ankara Milletvekili olarak siyasi yaşamına nokta koyan Necdet Calp, 29 Kasım 1987'deki seçimlerde aday olmadı.

Halkçı Partinin Genel Başkanı Necdet Calp 1998'de 76 yaşında Ankara Aşağı Ayrancı'daki evinde kalp yetmezliği sonucu vefat etti.

Milletvekili, Ankara, Eylül, HP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 12:55 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Necdet Calp, ölümünün 22. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: Gerginlik giderilirse Erdoğan ile görüşmeye hazırım Dev maçta ilk 11'ler belli oldu! İki takımda da sürprizler var Fenerbahçeli Miha Zajc, İtalyan ekibi Genoa'ya transfer oldu Bursa'da bir kişi, avlanmaya gittiği arkadaşı tarafından domuz sanılarak vuruldu Kanuni sondaj gemisi için geri sayım başladı! Karadeniz'de çalışmalara başlıyor Devrilen traktörün altında kalan genç hayatını kaybetti Lübnan'da koronavirüslü mahkumların görüntüleri tepki çekti Gaziantepli ünlü iş insanı Mehmet Teymur, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti Sivas'ta çocuk parkında çıplak gezen şahıs, trafik kazasında hayatını kaybetti Prof. Dr. Tufan Tükek'ten İstanbul için kritik koronavirüs uyarısı: Durum daha vahim olabilir, büyük dalga yaklaşıyor Sinir krizi geçirerek 5. kattan atlamaya kalkan kadını alt kattaki genç kurtardı G.Saray'ın UEFA Avrupa Ligi kadrosunda Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Emre Taşdemir ve Ahmet Çalık yer almadı Mustafa Kapı'nın transfer videosunda Burak Yılmaz, G.Saray maçı izlediği görüldü Alkollü kadın polislere önce küfür ve hakaret etti, sonra ısırarak yaraladı Fenerbahçe, Marcel Tisserand ile görüşmelere başladı
Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti Lille, sahasında konuk ettiği Metz'i 1-0 mağlup etti         
15:56
Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi Yunanistan'dan bir provakasyon daha: Cumhurbaşkanı Sakellaropulu Meis Adası'na askeri helikopterle indi         
15:51
Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi Beşiktaş'ın prensipte anlaştığı Josef de Souza İstanbul'a geldi         
15:05
Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, Kapı eşiğindeki kadını av tüfeğiyle öldürdü, "Hırsız sandım" dedi         
13:46
Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti Bursa'da el yazısı şeklindeki bulutlar vatandaşların ilgisini çekti         
13:30
Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü Miras kavgasında bir kadın kayınpederi ve kayınbiraderleri tarafından feci şekilde öldürüldü         
13:23
Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri Alpaslan Öztürk golünü attı, eşi Ebru Şancı'nın yorumu sosyal medyayı salladı: İyi oynuyorsun buraları serseri         
13:11
Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor Evden çıkarılan kadın ve 3 çocuğu gece damda, gündüz parkta yaşıyor         
12:55
Nevşehir'deki 800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz çıkarılıyor Nevşehir'deki 800 yıllık madenden yılda 150 bin ton tuz çıkarılıyor         
11:35
Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı Londra-Antalya uçağında ırkçılık tartışması: İngiliz erkekten siyahi kadına yumruklu saldırı         
11:17
Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'deki ayrılığı duyurdu: Jailson 5 milyon euroya satılacak         
10:51
Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak Yunanistan'dan yeni provokasyon! Sınırımızda F-16'lar uçacak         
10:50
Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben Maske takmayan vatandaştan ceza kesen polislere tepki: Senin ismini öğreneceğim ben         
10:07
Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor Koronavirüs sonrası lavanta yağı satışları arttı: Gramı 2 liradan satılıyor         
09:56
Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net Sinan Engin'den Sörloth'a sert tepki: İkinci Eyşan'dır, çok net         
09:46
Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı Ankara ve Eskişehir'de etkili olan kum fırtınasının yarattığı hasar gün ağarınca ortaya çıktı         
09:43
ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü ABD'de sivrisinek sürüleri yüzlerce at ve ineği kanlarını emerek öldürdü         
09:25
Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor Vaka sayısının arttığı Diyarbakır'da, yasağa rağmen maske takılmıyor         
09:11
Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor Elektrikli scooter düzenlemesinin detayları belli oldu! Yaş sınırı ve ehliyet şartı geliyor         
08:33
ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor ABD, Doğu Akdeniz gerginliğinde safını belli etti: Türkiye'nin bölgedeki eylemleri bizi derinden endişelendiriyor         
23:58
Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden Bakan Koca, koronadan vefat edenlerin ölüm raporunda neden "doğal ölüm" yazdığını tüm detaylarıyla anlattı         
23:39
Elazığ milletvekilinden depremzedelerin Elazığ milletvekilinden depremzedelerin "Sahipsiz kaldık" eleştirilerine tepki çeken yanıt: İhanet virüsü var bunların kanında         
23:33
Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı Fahriye Evcen'in çantasının fiyatı dudak uçuklattı         
23:31
Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı Miss Turkey 2019 güzeli Simay Rasimoğlu, sütyensiz kıyafetiyle objektiflere takıldı         
23:10
Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı Bakan Koca, korona olduğu halde hastaneye alınmadığını söyleyen gençle ilgili paylaşım yaptı: Kovid-19 bulgusuna rastlanmadı         
21:51
Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı Koronavirüs hastası hayatını kaybetti, yakınları doktorlara saldırdı: 4 polis yaralandı         
19:05
Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle Yeni sezon öncesi Rus güzel Lopyreva, Galatasaray'a destek verdi: Kalbim seninle         
17:15
Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti         
14:28
Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez Doğu Akdeniz'de kriz çıkaran Yunanistan'a İngilizlerden kötü haber: Uluslararası Adalet Divanı desteklemez         
14:25
Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı Ünlü isimler, tedbir kapsamında konserlerin iptal olmasına sert çıkıştı         
14:23
Kuyumcuya giren silahlı soyguncular en büyük korkuyu pusetteki bebeğe yaşattı Kuyumcuya giren silahlı soyguncular en büyük korkuyu pusetteki bebeğe yaşattı         
10:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.09.2020 19:18:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Necdet Calp, ölümünün 22. yılında kabri başında anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei