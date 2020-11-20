Son dakika haberleri: Necmeddin öğretmeni öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi hakkındaki davada karar açıklandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: Necmeddin öğretmeni öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi hakkındaki davada karar açıklandı

20.11.2020 11:53
Son dakika haberleri: Necmeddin öğretmeni öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi hakkındaki davada karar açıklandı, System.String[]

Son dakika gündem haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan lise öğrencisine 22 yıl hapis cezası verildi.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde okul müdür başyardımcısı Necmeddin Kuyucu'yu bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan lise öğrencisine 22 yıl hapis cezası verildi.

Gebze 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, 2 Nisan 2019'da Atatürk Anadolu Lisesi Müdür Başyardımcısı Kuyucu'yu (45) odasında bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 11. sınıf öğrencisi sanık F.Ç. (18), tutuklu bulunduğu Maltepe 1 No'lu L Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmaya, Necmeddin Kuyucu'nun eşi Gülay Kuyucu, yakınları ve taraf avukatları da katıldı.

Kuyucu ailesinin avukatı Süreyya Acar, sanığın indirim maddesi uygulanmadan cezalandırılmasını istedi.

Kuyucu ailesi avukatlarından Murat Altun da indirim maddesi uygulanmadan mütalaa uyarınca karar verilmesini talep etti.

Gülay Kuyucu ise mahkemenin en doğru kararı vereceğini düşündüğünü dile getirdi.

Aile fertlerinden Metin Kuyucu da 3 yeğeninin babasız kaldığını ifade ederek, sanık hakkında ceza indirimi yapılmamasını istedi.

Duruşmaya katılan diğer aile fertleri de sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcının geçen celse verdiği mütalaasını tekrarlamasının ardından söz verilen sanık avukatı Niyazi Özkaya ise müvekkili aleyhine tasarlama hükmünün uygulanmamasını, haksız tahrik maddelerinin uygulanmasını istedi.

Sanık F.Ç, olaydan duyduğu pişmanlığı dile getirerek, olayda tasarlama yapmadığını savundu.

Olayın istemeyerek meydana geldiğini savunan F.Ç, mahkemenin adil şekilde karar vereceğine inandığını kaydetti.

Sanık F.Ç, son olarak Kuyucu ailesinden özür diledi.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçu işlediği zaman 15-18 yaş grubunda olmasını nazara alarak sanığa "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürme" suçundan 22 yıl hapis cezası verdi.

Ayrıca mahkeme F.Ç'nin yaptığı fiil sırası ve sonrasındaki davranışları dikkate alınarak ceza indirimine yer olmadığına hükmetti.

Kocaeli, Gebze, Ceza, Lise, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Necmeddin öğretmeni öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi hakkındaki davada karar açıklandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Güne düşüşle başlayan dolar 7,59'dan işlem görüyor Ermenistan Savunma Bakanı David Tonoyan görevinden istifa etti Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 456,5 liradan işlem görüyor Rus eşinden çocuklarını kaçıran baba, yakalanmasından sorumlu tuttuğu arkadaşını 6 yerinden vurdu Ameliyat sonrası narkozun etkisindeki genç kadın, belediye başkanının adını sayıkladı Alman polisi canlı yayını basarak doktoru tutukladı 1 Aralık'tan itibaren zorunlu olacak! Oto lastikçilerde kış lastiği mesaisi yaşanıyor Sahte çek ve senetle dolandırılan 30 besicinin ahırında, horoz ve tavuklar kaldı
AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız AK Parti Grup Başkanı Vekili Özlem Zengin güzel haberi verdi: Bütçe kanunundan sonra hayvan hakları kanunumuzu yapacağız         
11:43
Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilen Çengelköyspor yöneticileri, maç sonu gazetecilere hareket çektiler         
11:06
Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar Çin'den gelen koronavirüs aşısının denenmesi için gönüllüler aranıyor! İşte şartlar         
10:53
Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak Dünyaca ünlü yatırımcı Mobius, Merkez Bankası'nın faiz artırımını değerlendirdi: Türk piyasalarına güven artacak         
10:46
Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlaması ne zaman başlıyor? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı         
10:43
Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor Hamsinin kilosu 7,5 ile 10 lira arasında satılıyor         
10:24
Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü Üstüne gelen motosikletliyi uyardığı için çocuklarının gözü önünde feci şekilde dövüldü         
10:00
"Bugüne kadar sustum" diyen Gökçek'ten Arınç'a çok sert sözler: Sen ne biçim AK Partilisin         
09:58
Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip, 18 kurşun sıkmış Vali yardımcısı, annesi ve kardeşini öldürdüğü çifte cinayette şarjör değiştirip, 18 kurşun sıkmış         
09:52
Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi Daha önce 2 kez ceza yiyen Merve Boluğur yine maskesiz görüntülendi         
09:29
İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı İstanbul Havalimanı'nda Trump'ın kullandığı koronavirüs ilacı yakalandı         
09:22
Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak Son Dakika: Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği korona aşısı Avrupa Birliği'nde 280 lira olacak         
09:16
Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor Divle peynirine talep artınca 60 yıldır kullanılmayan mağarada da üretime başlanıyor         
08:43
Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım Takla atan araçtan kurtulan alkollü sürücü isyan etti: Ben bu hayatta hiçbir şeye sap olamadım         
01:00
Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti         
20:44
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi Youtuber Çağdaş Özsarı'yı, aslan balığı zehirledi         
16:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2020 12:04:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri: Necmeddin öğretmeni öldürdüğü öne sürülen lise öğrencisi hakkındaki davada karar açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei