Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti - Son Dakika

Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti

24.11.2020 13:42

Son dakika haberi... - Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti Şehit öğretmenin kardeşi teröristlere taziyeye gidenleri "Bu bir vatan hainliğidir" diyerek kınadı Memleketi Gümüşhane'ye dönerken terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldıktan sonra 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni...

- Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti

Şehit öğretmenin kardeşi teröristlere taziyeye gidenleri "Bu bir vatan hainliğidir" diyerek kınadı

GÜMÜŞHANE - Memleketi Gümüşhane'ye dönerken terör örgütü mensupları tarafından kaçırıldıktan sonra 23 yaşında şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Gününde kabri başında anıldı.

Torul ilçesine bağlı Demirkapı köyünde gerçekleştirilen anma programında Vali Kamuran Taşbilek eşi Sibel Taşbilek'le birlikte Necmettin öğretmenin kabrine karanfil bıraktı, dua etti.

Torul Kaymakamı Ömer Said Karakaş ve Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, İl Genel Meclisi üyeleri ve öğretmenlerin katıldığı programa Necmettin öğretmenin anne ve babası rahatsızlıkları nedeniyle katılamadı.

Programda şehit öğretmenin kardeşi Ahmet Yılmaz'a Kur'an-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Vali Taşbilek, "Necmettinimiz, Aybükemiz, diğer bütün öğretmenlerimiz, vatanın ve milletin birliği, beraberliği uğruna can veren diğer şehitlerimizin hepsi birer bayrak olarak semada dalgalanmakta. Onların gölgesinde bu millet huzurla, güvenle yaşamakta. Biz şehitlerimize minnettarız" dedi.

"Bütün şehitlerimiz birer bayraktır"

Vali Taşbilek, daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada "Toplumumuzun en önemli değerlerinden birisi olan öğretmenlerimizin Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bu vesileyle Gümüşhanemizin evladı Necmettin Yılmaz öğretmenimizi Öğretmenler Gününde her yıl olduğu gibi kabri başında ziyaret etmek istedik. Necmettin öğretmenimize, Aybüke öğretmenimize, milletimizin birliği uğruna şehit olan bütün öğretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Vatanımızın ve milletimizin birliği, beraberliği uğruna can veren bütün şehitlerimiz rahmet, şükran ve minnetle yad ediyorum. Bütün şehitlerimiz birer bayraktır. Biz o bayrakların gölgesinde mutlu, huzurlu yaşıyorsak hepsinin ödediği bedelledir. Hepsine minnet duygularımızı ifade etmek istiyorum" diye konuştu.

"Necmettin öğretmen öğretmenliği bir gönül eri olarak yapmak isteyen birisiydi"

Kardeşinin şehadetinin 4. yılında buruk bir öğretmenler günü geçirdiklerini kaydeden şehit öğretmen Necmettin Yılmaz'ın kardeşi Ahmet Yılmaz ise "Tüm milletimize teşekkür ediyorum. Yokluğunu aratmıyorlar. Öğretmen bir ışık gibidir. Kardeşim her zaman bildiğini paylaşan, paylaşmasını seven, öğrencilerine en yakın şekilde davranmaya çalışan, her zaman öğrencilerini ve eğitimi seven, ülkesini seven ve sürekli öğretmenliği bir gönül eri olarak yapmak isteyen birisiydi" dedi.

"Teröristlere taziyeye giden siyasi partileri kınıyorum, bu bir vatan hainliğidir"

Şehit kardeşinin kaçırılma talimatını veren terör örgütü mensubunun öldürülmesini değerlendiren Yılmaz, "Devletimiz o teröristleri bir şekilde imha etmiştir. Teröristlere Allah göz açtırmasın. Allah devletimizden razı olsun. Onları taziyeye giden siyasi partileri kınıyorum. Bu bir vatan hainliğidir. Ailem adına hor görüyoruz, hepsinin bir şekilde devletimiz icabına bakacaktır diye düşünüyorum" diye konuştu.

Devlet büyüklerinin 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Necmettin öğretmenin fotoğrafını profil fotoğrafı yapması hakkındaki görüşleri sorulan Yılmaz, "Kardeşimi hatırladıkları için onlara teşekkür ediyorum. Tüm Türkiye'nin yanımızda olduğunu her zaman düşünüyoruz, her zaman inanıyoruz. Herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Yaz tatilini geçirmek için 16 Haziran 2017 günü Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken bölücü terör örgütü mensupları tarafından Tunceli- Erzincan karayolunun Pülümür ilçesi civarında aracı yakıldıktan sonra kaçırılarak şehit edilen 8 aylık sınıf öğretmeni 23 yaşındaki Necmettin Yılmaz, 16 Temmuz 2017 tarihinde ilçeye bağlı Demirkapı köyünde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti
Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti

Öğretmenler Günü, Erzincan, Terör, Şehit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Necmettin öğretmenin kabrinde 24 Kasım 4. kez buruk geçti - Son Dakika


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