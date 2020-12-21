Son dakika haberleri! Nedim Özbey: "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" - Son Dakika

Son dakika haberleri! Nedim Özbey: "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu"

21.12.2020 18:48
Son dakika haberleri! Nedim Özbey:

Son dakika haberler: İspanya'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor.

İspanya'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. İspanya'dan havalanan ambulans uçakta kısa bir açıklamada bulunan Özbey, "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Gerekli işlemlerin ardından İspanya'da Özbey'i alarak havalanan ambulans uçağın önümüzdeki saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Üzerinde Galatasaray forması olduğu görülen Özbey, ambulans uçağa binmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgisi için teşekkür etti. Ambulans uçak içerisinde de kısa bir değerlendirmede bulunan Nedim Özbey, "Burada geçirdiğim hastalık süresinde beni bir an yalnız bırakmayan, ilgisi ve bilgilendirmeleriyle benim buradan tekrar vatan topraklarına dönmemi sağlamak için ambulans uçakla dönmemin uygun olması sebebiyle Türkiye'den ambulans uçak yollayan Cumhurbaşkanımıza, değerli devlet adamı ve büyük insana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek. - İSTANBUL

Son dakika haberleri! Nedim Özbey: Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu
Son dakika haberleri! Nedim Özbey: Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu
Son dakika haberleri! Nedim Özbey: Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu

Recep Tayyip Erdoğan, Ambulans, İspanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Nedim Özbey: 'Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu' - Son Dakika


Son Dakika

Leyla Aydemir cinayetinde müebbet alan amca Yusuf Aydemir tahliye edildi 2,5 aylık eşi tarafından darbedilen 17 yaşındaki genç kız: Korktuğum için evden çıkamıyorum Muslera sahalara dönüş için tarih verdi: Ocak ayında sahada olacağım Son Dakika: Avrupa İlaç Ajansı, Pfizer/BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısına şartlı onay verdi Sosyal medya fenomeni Josi Maria, manken hastalığından öldü Akıllı telefon üreticileri Samsung ve Oppo Türkiye'de üretime başlıyor Yılbaşını evde geçirmek istemeyenler Bodrum'a akın ediyor Köylünün saldırısına uğrayan kadın muhtar: Can güvenliğim yok
Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek Son Dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan yeni genelge! Otellerde yılbaşı kutlamasına izin verilmeyecek         
18:26
Arkadaşıyla mesajlaşan kız kardeşine kızan ağabey salladığı bıçakla annesini öldürdü Arkadaşıyla mesajlaşan kız kardeşine kızan ağabey salladığı bıçakla annesini öldürdü         
18:08
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Türkiye'de virüsün mutasyon geçirip geçirmediği araştırılıyor Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan: Türkiye'de virüsün mutasyon geçirip geçirmediği araştırılıyor         
17:58
Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü Son Dakika: İstanbul'da koronavirüs vaka oranı geçen haftaya göre yüzde 40 düştü         
17:34
AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı AB, Fiat ve Peugeot'un birleşmesini onayladı         
16:56
Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü Genç avukatın feci ölümü! 8'inci kattan beton zemine düştü         
16:13
Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar Danimarka'da mutasyon korkusuyla 17 milyon vizon itlaf edilmişti! Şimdi de mezardan çıkarıp yakacaklar         
15:37
Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01 Son dakika! Mutasyona uğrayan yeni koronavirüsün adı belli oldu: SARS-CoV-2 VUI 202012/01         
14:13
Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Cinsiyet değiştiren Elliot Page, yeni imajıyla ilk kez fotoğraf paylaştı         
14:00
400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak 400 yıl sonra bir ilk! Jüpiter ve Satürn gökyüzünde 'tek bir yıldız' gibi parlayacak         
13:43
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya YouTube'da takipçi kaybediyor         
13:13
Daha önce Daha önce "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündeme düşen, şimdi de bekçilere saldırdığı iddia edilen kurye konuştu         
12:47
Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul için su uyarısı: Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız         
12:04
Fenomen Duru Önver'den Fenomen Duru Önver'den "İki kişiyle ilişkiye girip hamile kaldım" diyen takipçisine olay yanıt         
11:56
At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı At yarışı izlemeye gelen bir seyirci, jokey önünden geçerken göğüslerini açtı         
11:03
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 19:00:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri! Nedim Özbey: "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei