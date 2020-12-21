Son dakika haberleri! Nedim Özbey: "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu" - Son Dakika

İspanya'da rahatsızlanan voleybol başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. İspanya'dan havalanan ambulans uçakta kısa bir açıklamada bulunan Özbey, "Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

2021 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kupası kapsamındaki karşılaşmalar için bulunduğu İspanya'nın Las Palmas şehrinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Türkiye A Milli Erkek Voleybol Takımı ve Galatasaray Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Nedim Özbey, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla Türkiye'ye getiriliyor. Gerekli işlemlerin ardından İspanya'da Özbey'i alarak havalanan ambulans uçağın önümüzdeki saatlerde İstanbul Atatürk Havalimanı'na inmesi bekleniyor. Üzerinde Galatasaray forması olduğu görülen Özbey, ambulans uçağa binmeden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilgisi için teşekkür etti. Ambulans uçak içerisinde de kısa bir değerlendirmede bulunan Nedim Özbey, "Burada geçirdiğim hastalık süresinde beni bir an yalnız bırakmayan, ilgisi ve bilgilendirmeleriyle benim buradan tekrar vatan topraklarına dönmemi sağlamak için ambulans uçakla dönmemin uygun olması sebebiyle Türkiye'den ambulans uçak yollayan Cumhurbaşkanımıza, değerli devlet adamı ve büyük insana çok teşekkür ediyorum. Gerçekten kalpten teşekkür ediyorum. Çok sağ olsun, var olsun. Devletin nefesini burada hissetmek çok farklı bir duygu. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

Nedim Özbey'in tedavisine Türkiye'de devam edilecek. - İSTANBUL