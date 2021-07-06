Son dakika haber... Nefes kesen kovalamaca sırasında polis otosuna çarpıp kaza yapan şüpheli yakalandı - Son Dakika

Nefes kesen kovalamaca sırasında polis otosuna çarpıp kaza yapan şüpheli yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde polis aracına çarparak kaçan sürücü kilometrelerce süren kovalamacada, kaza yapınca yakayı ele verdi.

Olay Sinanbey mahallesi Murat caddesi üzerinde meydana geldi. Murat caddesi üzerinde devriye gezen polis ekipleri, önünde seyir halinde olan 16 Z 3386 plakalı otomobilin vatandaşların üzerine sürdüğünü fark ettiler. Polis ekipleri, tehlikeli manevralar yapan aracın sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Durmayarak hızla kaçmaya başlayan araç, polis otosuna da çarparak yoluna devam etti. Bursa- Ankara karayolu üzerinden hızla kaçmaya devam eden araçtaki sürücü, Akhisar mahallesinin ara sokaklarda izini kaybettirmeye çalıştı. Tüm ekipleri kovalamacaya katılınca tarla yollarına giren sürücü, çamur olan yol üzerinde kontrolden çıkarak çiftliğin koruma tellerine çarparak durabildi.

30 kilometrelik kovalamaca kaza sonucu sona erince, sürücü etkisiz hale getirildi. Sürücü Mustafa G. (23), ehliyetsiz olduğu için kaçtığını söyledi. Polis aracına çarparak hasara yol açan sürücü gözaltına alınırken, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 698 TL cezai işlem uygulandı.

Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.