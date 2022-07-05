Son Dakika | Nefes Operasyonu kapsamında Samsun'da 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Nefes Operasyonu kapsamında Samsun'da 6 zanlı yakalandı

05.07.2022 12:04
Son Dakika | Nefes Operasyonu kapsamında Samsun'da 6 zanlı yakalandı

Son dakika haberi: Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Nefes Operasyonu kapsamında Samsun'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinasyonunda başlatılan Nefes Operasyonu kapsamında Samsun'da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, tütün mamulleri ve makaron (filtresiz sigara) kaçakçılığı yapan, yasa dışı üretilen bu ürünleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde eden suç gruplarının tespiti amacıyla çalışmalarını sürdüren KOM birimleri, 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 8 ayrı suç grubunu belirledi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Atakum, İlkadım ve Canik ilçelerinde belirlenen 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 62 bin 20 doldurulmuş makaron, 24 bin 800 boş makaron ile 25 kilogram açık kıyılmış tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri | Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı Son dakika haberleri | Samsun merkezli FETÖ operasyonunda 4 zanlı yakalandı Son dakika haber: Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı Son dakika haber: Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Nefes Operasyonu kapsamında Samsun'da 6 zanlı yakalandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:56 CHP'ye yolsuzluk operasyonu! Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar gözaltına alındı
12:51 Otomobille çarpışıp metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü olay yerinde öldü! Ailesi sinir krizi geçirdi
12:43 Kilisede dehşet! Ayinde kullanılan yılan tarafından sokulan adam, dini inançları nedeniyle tedaviyi kabul etmeyince feci şekilde öldü
12:35 Bolu'da kooperatife girerken ayakkabılarını çıkaran çiftçiden duygulandıran sözler: Çalışanlar silmekle uğraşmasın
12:23 Hindistan'da aldatıldığını öğrenen adam, karısının sırtına binip köyde gezdi!
12:04 Sarallar operasyonu! Necati Şaşmaz ve Sinan Engin başta olmak üzere çok sayıda ünlü emniyete çağrıldı
12:02 İbrahim Erkal'ın kızını görenler şaşıp kalıyor! 18 yaşına basan Dilara'nın güzelliği herkesi büyüledi
11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum
11:48 Fatih Terim'den olay racon! Kebapçı Selahattin ile dövüşmesinin ardından basın mensuplarının karşısında üstünü çıkardı
11:23 Tiryakileri üzen gelişme! Çay fiyatlarına zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 13:10:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Nefes Operasyonu kapsamında Samsun'da 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement