Son dakika haberleri... Nehir bebek hayatını kaybetti - Son Dakika

Bursa'nın İnegöl ilçesinde teşhis konulamayan 7 aylık bebek hayatını kaybetti.

Yavuz ve Derya Turhan'ın bebeği Nehir, 7 ay önce dünyaya geldi. Sırtında kist oluşan bebek, ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Aylarca çeşitli hastanelere götürülmesine rağmen teşhis konulamayan bebek, dün akşam fenalaşarak hastaneye kaldırıldı. Yüksek ateşle hastaneye kaldırılan bebeğe müdahale edildi. Tedavinin ardından taburcu edilen Nehir bebek, evinde hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan 112 ekibi bebeğinin öldüğünü tespit etti. Bebeğin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Bir gün sonra aileye teslim edilen bebeğin cenazesi Yeni Mahalle Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Alanyurt köy içi mezarlığına defnedildi. Cenazede saf tutan baba Yavuz Turhan'ın ayakta güçlükle durduğu görüldü. - BURSA