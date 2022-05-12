Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı - Son Dakika
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Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı

12.05.2022 20:17

Bir son dakika haberine göre Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na pancar toplamaya giden ve kar yağışı sonrası mahsur kalan vatandaşları AFAD ve Jandarma kurtardı.

Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Nemrut Dağı'na pancar toplamaya giden ve kar yağışı sonrası mahsur kalan vatandaşları AFAD ve Jandarma kurtardı.

Nemrut Dağı'na pancar toplamaya giden vatandaşların araçları olumsuz hava koşulları nedeniyle aniden bastıran kar yağışı nedeniyle dönüş yolundayken kara saplandı. Yapılan ihbar sonucu Nemrut Krater Gölü'ne giden AFAD ve Jandarma ekipleri araçları saplandıkları yerden çıkardı. Kar ve tipiye yakalandıklarını belirten vatandaşlardan Hakim Işık, "Nemrut Dağı'na pancar toplamaya geldik. Kar yağdı ve fırtınaya tutulduk. Bayanlarla birlikte mağdur kaldık. Çok ıslandık neredeyse bayanlar donmak üzereydi. Ekip istedik neredeyse gelmek üzereler" dedi.

Halat yardımı ile araçları saplandıkları kardan kurtararak güvenli alana çektiklerini belirten AFAD İl Müdürü Erdal Tunçtan ise, "Müdürlüğümüze yapılan ihbar üzerine Jandarma ve AFAD ekibimizle birlikte Nemrut Krater Gölü civarında 2 aracın yaklaşık kara saplanarak içindeki 10 vatandaşımızın mahsur kaldığı ihbarını aldık. Bunun üzerine AFAD ekibimiz ve Jandarmamızla birlikte olay yerine geldik. Mahsur kalan 2 aracımızı ve içinde bulunan 10 vatandaşımızı olay yerinden çıkartarak güvenli alana taşıdık. Güvenli bir şekilde aşağıya inmelerini sağlayacağız" diye konuştu.

Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı
Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Nemrut Dağı'nda karda mahsur kalanları AFAD ve Jandarma kurtardı - Son Dakika


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