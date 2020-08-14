Son dakika haberleri! Nepal'de sel ve toprak kaymaları 16 kişinin ölümüne neden oldu - Son Dakika

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 16 kişi hayatını kaybetti.

Nepal'de şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymaları nedeniyle ülkenin dağlık bölgelerindeki köylerde onlarca ev kullanılamaz hale geldi. Nepal İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, en az 16 kişinin hayatını kaybettiği ve 28 kişinin de kaybolduğu bildirildi. Bakanlık yetkilisi Murari Wasti, başkent Katmandu yakınlarındaki Sindhupalshowk'ta meydana gelen büyük bir toprak kayması sonucu onlarca evde büyük hasar oluştuğunu ve en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini ifade etti. 28 kişinin de kaybolduğunu belirten Wasti, "Devam eden yağış ve çamur yığınları kurtarma çalışmalarını engelledi" dedi. Nepal'in batısındaki Karnali eyaletinin Kalikot bölgesinde ise yaşları 10 ile 19 arasında değişen 6 kişinin hayatını kaybettiği, 4'ünün aynı aileden olduğu aktarıldı.

Ülkede resmi verilere göre bu yıl sel ve toprak kaymaları nedeniyle şu ana kadar 215 kişi hayatını kaybetti, 85 kişi ise kayıp durumda.

Öte yandan Nepal'de her yıl Haziran- Eylül ayları boyunca meydana gelen ani sel ve toprak kaymaları sonucu can ve mal kayıpları yaşanıyor.

(İHA)