Son dakika haberleri | Netanyahu, Bin Selman'la görüştüğü haberini ne doğruladı ne de yalanladı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Netanyahu, Bin Selman'la görüştüğü haberini ne doğruladı ne de yalanladı

23.11.2020 19:55
Son dakika haberleri | Netanyahu, Bin Selman'la görüştüğü haberini ne doğruladı ne de yalanladı, System.String[]

Son dakika haberler... İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail basınında çıkan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğü yönündeki haberlere yorum yapmaktan kaçındı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail basınında çıkan Suudi Arabistan'da Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile görüştüğü yönündeki haberlere yorum yapmaktan kaçındı.

Netanyahu, partisi Likud'un toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Dün Suudi Arabistan'a giderek Veliaht Prens Bin Selman ile görüştüğü yönündeki haberlere ilişkin Netanyahu, "Buna benzer konularda yıllardır yorum yapmadım ve buna şimdi başlamayacağım. İsrail'i güçlendirmek ve barış çemberini genişletmek için yıllardır hiçbir çabadan kaçınmadım." ifadelerini kullandı.

İsrail basını Netanyahu'nun dün gizlice Suudi Arabistan'ın Neom kentine giderek Veliaht Prens Bin Selman ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile üçlü görüşme yaptığını yazmıştı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ise Bin Selman'ın İsrail Başbakanı'yla Neom kentinde bir araya geldiği haberini yalanlamıştı.

Benjamin Netanyahu, Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan, İsrail, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Netanyahu, Bin Selman'la görüştüğü haberini ne doğruladı ne de yalanladı - Son Dakika


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