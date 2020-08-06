Son dakika haberleri | Netflix'den sözde Ermeni soykırımı hamlesi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Netflix'den sözde Ermeni soykırımı hamlesi

Son dakika habere göre Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, sözde Ermeni soykırımını anlatan The Promise filminin 8 Ağustos tarihinde Netflix'de yayınlanacak olmasını protesto ettiklerini söyledi.

Son dakika haberleri | Netflix'den sözde Ermeni soykırımı hamlesi, System.String[]

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMED) Başkanı Savaş Eğilmez, sözde Ermeni soykırımını anlatan The Promise filminin 8 Ağustos tarihinde Netflix'de yayınlanacak olmasını protesto ettiklerini söyledi. Başkan Eğilmez, "Türkler hakkında kara propaganda yapan The Promise filmini Netflix'in milyonlarca abonesine ulaştırması Ermeni diasporasına açıkça hizmet etmekten başka bir şey değildir" dedi.

The Promise filminin tamamen Türk tarihini baştan aşağı iftiralarla yalanlayan bir yapım olduğunu ifade eden Başkan Eğilmez, "Kısa adı ANCA olan Amerika Ermeni Ulusal Komitesi büyük bir coşku ve heyecanla, ilk defa 2017'de gösterime giren The Promise (Söz) isimli filmin 8 Ağustos'ta Netflix dediğimiz dijital platformda yayınlanacağını ilan etti. Bu film tamamen sözde Ermeni soykırımı propagandası yapan, Türk tarihini baştan aşağı iftiralarla yalanlayan ve yanlışlıklarla dolu bir yapım. Şimdiye kadar Ermenilerin yapmış olduğu filmlerden farklı olarak çok ciddi bir bütçeyle hazırlanmış. Terry George gibi önemli bir isim yönetiyor, Christian Bale ve Oscar Isaac gibi önemli aktörlerin rol aldığı bir filmden bahsediyoruz. Bu film ilk vizyona girdiğinde hem amacına ulaşamıyor hem de gişe anlamında zarar ediyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tepkisinden korkan devletler çok fazla destek veremiyor. Sinema, tiyatro gibi yapıtlar, kurgular üzerine yapılıyor. Ama eğer filmin başlangıcına 'tarihi olaylardan esinlenilmiştir' diye bir ibare koyuyorsanız, tarihsel içeriğe sahip sahne ve diyaloglarda mutlaka gerçeği temel almak zorundasınız. 24 Nisan 1915 yılında 235 Ermeni çete liderinin tutuklanmasını, 27 Mayıs 1915 tarihinde yürürlüğe giren sevk ve iskan kararını, sözde Ermeni soykırımı gibi gösteren bu filmde, bu tutuklamalar ve sevk kararının sebebi ile ilgili tek kelime diyaloğa yer verilmemiştir. Türklerin, Ermenilere karşı olan kızgınlığının, Ermenilerin katlettiği yüz binlerce Türk'e yer verilmeyen soykırım propagandası yapan, sanatın evrensel ilkelerine tamamen aykırı olan bir yapım karşımızda. Ermeni bir milyarderin milyonlarıyla yapılmış bir film" diye konuştu.

"Netflix'in bu filmi yayınlayacak olması Türk devletine ve milletine karşı bir meydan okuma cüretidir"

Bu filmin Netflix'de yayınlanacak olmasının ciddi anlamda ses getireceğini kaydeden Başkan Eğilmez, "Eğer Ermeni diasporasının iddiası doğruysa, Netflix gibi dünyada 200 milyona yakın abonesi olan, Türkiye'de de 1 milyon 700 binden fazla kişiye hizmet veren dijital platformda yayınlandığında çok ciddi anlamda ses getireceğini düşünüyoruz. Netflix'in bu kararı hem sözde soykırıma hizmet edecek, hem sanata ihanet edecek, hem de Türk milletini töhmet altında bırakacak bir yapımdır. Netflix'in bu filmi yayınlayacak olması Türk devletine ve milletine karşı bir meydan okuma cüretidir. Bu oyuna alet olmaması için dernek olarak Netflix'i sosyal medya hesapları üzerinden uyarmaya ve protesto etmeye başladık. Vatandaşlarımızın da bu konuda bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz. Vatandaşlarımızdan isteğimiz bu film yayınlanırsa aboneliklerini iptal edeceklerine dair ilan etmelerini istiyoruz. Türk tarihini bir sinema, bir tiyatro, bir diziyle karalayamazsınız ama bunlara da tepki vermek lazım" ifadelerini kullandı.

"Filmde Türk asıllı oyuncu yer alıyor, bu seçimi neden yaptığını açıklamalı"

Bir sinema sanatçısının hangi rolü oynayacağını tartışmanın kimsenin haddi olmadığını belirten Başkan Eğilmez, "Bir sanatçı hırsızdan polise, vatan haininden vatansevere, katilden mazluma her rolü oynayabilir. Ama tarihi bir filmde üstelik Türk asıllı bir oyuncunun rol almış noktasında da bir açıklama bekliyoruz. Türk asıllı oyuncu Osman Soykut'un niye bu seçim hakkını kullandığını net bir şekilde açıklamalı. Çünkü film tamamen kara propagandaya hizmet eden, Türk milletini kötü göstermeye çalışan, yalanlarla dolu bir yapım. Kendisinden bir açıklama bekliyoruz. Vatandaşlarımızı mutlaka Netflix'i protesto etmeye, uyarmaya ve film yayınlandığı takdirde de aboneliklerini son vermeyi ilan etmelerini bekliyoruz" açıklamalarında bulundu. - ERZURUM

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 03:54

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Netflix'den sözde Ermeni soykırımı hamlesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Ünlü model Günay Musayeva, AVM çıkışı sütyensiz görüntülendi Bakan Koca, Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini eleştirenlere İngilizlerin yayınıyla yanıt verdi Dereye elektrik verip balık tutmaya çalışan genç, akıma kapılıp yaşamını yitirdi Son Dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Yunanistan-Mısır anlaşmasına tepki: Türkiye ve Libya'nın kıta sahanlığı ihlal ediliyor Konut ve taşıt kredisi faizleri yükseltildi "İnek sağmaya gidiyorum" diye evden çıkan Özlem'den 3 gündür haber alınamıyor Son Dakika: Türkiye'de 6 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 14 can kaybı, 1153 yeni vaka tespit edildi Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten gerilimi tırmandıracak sözler: Mısır'la imzalanan anlaşma meşru İngiliz güzel Chloe Ferry, yeni kalça estetiği yaptırdıktan sonra objektiflere poz verdi Sanatçı Cahit Berkay'dan yeni parti kuracağı konuşulan Muharrem İnce'ye tepki: Verdiğim oyu haram ettirme Vakaların artmasıyla sıkılaştırılan denetimlere katılan kaymakam, tıka basa dolu otobüsü boşalttı İstanbul'da önemli ekonomi toplantısı! Merkez Bankası, BDDK ve bankacılar bir araya geldi Son Dakika: Trabzonspor'dan ayrılan Filip Novak, Fenerbahçe'ye transfer oldu Son Dakika: Galatasaray'a transfer olan Arda Turan'ın alacağı ücret belli oldu Barcelona, milli futbolcu Çağlar Söyüncü için Leicester City'ye 40 milyon önerdi
"Çocukluk aşkıma geri döndüm" diyen Caner'den Fenerbahçe itirafı: Daha önce dönmek istedim ama olmadı         
18:03
8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm 8 yaşındaki kardeşini katleden cani ağabeyin sözleri olaydan daha vahim: Bilerek ve isteyerek öldürdüm         
17:47
İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi İstanbul üzerinde alçak uçuş yapan darbeci pilota müebbet hapis cezası verildi         
17:31
Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı Lübnan'daki patlamanın en yakın görüntüsü ortaya çıktı         
17:30
Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı Berna Laçin'in yardım istediği Bizimkiler dizisinin Cemil'i hastaneye kaldırıldı         
17:08
Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi Son Dakika: ABD Başkanı Trump, koronavirüs aşısı için en net tarihi verdi         
17:00
Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı Kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada kan aktı: 1 ölü, 2'si ağır 6 yaralı         
16:35
Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı Son Dakika: Fenerbahçe, Beşiktaş'tan ayrılan Gökhan Gönül'le sözleşme imzaladı         
15:59
Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı Kendisinden 30 yaş büyük Oktay Kaynarca ile aşk yaşayan Gizem Acar, Instagram'ını kapattı         
15:42
Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor Beşiktaş'la anlaşan Fabrice N'Sakala, bu akşam İstanbul'a geliyor         
15:36
Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti Fenerbahçe, taraftarlarına 12 numaralı formayla teşekkür etti         
15:29
Gökhan Çıra'dan Gökhan Çıra'dan "Çocuğunuz trans birey olursa ne yaparsınız?" sorusuna cevap         
15:13
Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini Koronavirüs denetimlerine damga vuran diyalog! Vali'nin teklifini "Misafirim var" diyerek reddetti         
14:27
Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı Tokat'ın 2 bin yıllık termal suyu, bölgeye kurulan tesisle yeniden şifa dağıtmaya başladı         
14:22
Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak Son seçim anketinden çıkan sonuç, MHP Lideri Bahçeli'yi kızdıracak         
14:20
İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim İş görüşmesine giden kadına ahlaksız teklif: Tişörtünü çıkar, sana 500 lira vereceğim         
14:13
Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek Lazio'nun 15 milyon euroluk teklifini reddeden F.Bahçe, Vedat Muriqi'i 18 milyon euro ve bonuslar karşılığında gönderecek         
14:02
Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı Yeşim Salkım'a küfür ettiği için eleştirilen Murat Övüç, aylar önce kadınlarla göbek attığı anları yeni görüntüymüş gibi paylaştı         
13:59
MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim MHP'den ihraç edilen Cemal Enginyurt: Meral Akşener'in kazandığı kongreyi ben iptal ettirdim         
13:12
Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın Tüketiciyi Destekleme Derneği'nden vatandaşlara uyarı: İnternetten yapılan ucuz altın satışlarına kanmayın         
12:41
Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı Karnında 20 kiloluk kütle taşıyan genç kadın tıp dünyasını şaşırttı         
12:39
Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama Borçlarından dolayı icralık olduğu söylenen Yonca Evcimik'in avukatından ilk açıklama         
12:30
Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu Oyuncu İrem Sak, Çukur dizisinin kadrosuna dahil oldu         
11:45
Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı Son Dakika: ABD'li Zynga, Türk oyun firması Rollic Games'i 168 milyon dolara satın aldı         
11:23
Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme Mayolu pozlarından dolayı eleştirilen Ebru Şallı'ya kocasının eski eşinden skandal gönderme         
11:16
İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek İkinci el araç düzenlemesi Erdoğan'a sunuldu: Yetki belgesi olmadan satış yapana 5 bin TL ceza kesilecek         
10:13
Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış Daria Kyryliuk'un erkek arkadaşı Baran Güneş: Momo ev ev gezip tüm videoları satın almış         
09:36
Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey Bakan Soylu'dan görevden alınan Çeşme Kaymakamı hakkındaki iddiaya tepki: Tövbe, olur mu öyle şey         
09:31
AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin? AK Parti seçmenine soruldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sonra partinin başına kim geçsin?         
08:32
Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi Oyuncu Gökçe Akyıldız, 3 yıllık evliliğini tek celsede bitirdi         
08:10
Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi Polisin maske sorduğu gencin yanıtı vaka sayılarının neden arttığını gözler önüne serdi         
00:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2020 23:16:22. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | Netflix'den sözde Ermeni soykırımı hamlesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei