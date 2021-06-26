Son dakika haberleri... Nevşehir Belediyespor ilk transferini yaptı

TFF 3. Lig'de 2021-2022 sezonunun başlangıç tarihleri 19-20 Eylül 2020 olarak duyurmasının ardından harekete geçen Nevşehir Belediyespor yönetimi transfer çalışmalarına hız verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu 3. Lig'de mücadele edecek olan Nevşehir Belediyespor İlk etapta Teknik Direktör sorununu tecrübeli teknik adam Yusuf Tokaç ile çözen, Başkan Dirikoç akabinde futbolcu transferlerine zaman kaybetmeden başladıklarını kaydetti. 2021-2022 sezonunun ilk transferini Gün Medya Grup (GMG) Kastamonuspor'un tecrübeli sağbek oyuncusu Ömer Gür'ü transfer ederek başladı. Kulüp binasında düzenlenen imza töreninde Nevşehir Belediyespor Kulüp Başkan Nafiz Dirikoç ve yönetim kurulu üyeleri de hazır bulundu.

2021 2022 futbol sezonu öncesinde Nevşehir Belediyespor transfer çalışmaları konusunda bir açıklama yapan kulüp başkanı Nafiz Dirikoç transfer çalışmalarında ince eleyip sık dokudukların kaydetti; "Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Transfer komitemiz kulübümüze katkı sunacak, gücümüze güç katacak oyuncularla görüşüyor. Bir önceki sezondan sözleşmesi biten ve takımdan ayrılan oyuncularımız oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Takımımıza katkı sunacağına inandığımız tüm futbolcularla görüşmeye devam ediyoruz, takımımıza yakışır karakteriyle ve oyuncu geçmişi olan isimleri kadromuza katmak için mücadele ediyoruz" dedi.

Ömer Gür kimdir

Tecrübeli sağ bek oyuncusu Ömer Gür 1.75 cm boyunda 3 Nis 1994 Amman doğumlu. Hataysppor alt yapısında futbol hayatına başlayan Gür Körfez İskenderun Alt yapısı, İskenderun Denir çelik, Yeşil Bursa, Kırkhanspor, Nevşehir Belediyespor ve transferini Gün Medya Grup (GMG) Kastamonuspor formalarını giydi. - NEVŞEHİR