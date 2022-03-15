Son dakika haberleri! Nevşehir'de araçların yayalara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Nevşehir'de araçların yayalara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

15.03.2022 18:41
Son dakika haberleri! Nevşehir'de araçların yayalara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

Son dakika habere göre NEVŞEHİR'de meydana gelen iki farklı trafik kazasında otomobil ve hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

NEVŞEHİR'de meydana gelen iki farklı trafik kazasında otomobil ve hafif ticari aracın yayaya çarpması güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapucubaşı Mahallesi Seyit Taşcı Sokak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına geri manevra yapan hafif ticari araç çarptı. Çarpma anında kadını fark etmeyen sürücü, yayanın ayağının üzerinden geçti. Çevrede bulunan vatandaşların araç sürücüsüne tepki vermesinin ardından araç sürücüsü yaralı kadına yardım etti. Çevredekilerin tepki vermesiyle aracından inen sürücünün yardım ettiği kadın, kalkarak olay yerinden ayrıldı. Avanos ilçesi Kalaba beldesinde ise, yaya geçidini kullanmak için yol kenarında bekleyen bir kadına, kavşak noktasında bir başka araç ile çarpışarak savrulan otomobil çarptı. Kazanın etkisiyle kadın metrelerce savruldu. Yaşanan iki kaza güvenlik kameralarına yansıdı. İki aracında kadınlara çarpma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.


Son dakika haberleri! Nevşehir'de araçların yayalara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri! Nevşehir'de araçların yayalara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı
YORUMLAR
500
Buzlu yolda kayan araba faciayı beraberinde getirdi! Bir çocuk hastaneye kaldırıldı Buzlu yolda kayan araba faciayı beraberinde getirdi! Bir çocuk hastaneye kaldırıldı Milyonluk araçlar çürüyor Milyonluk araçlar çürüyor

Otomobil, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri! Nevşehir'de araçların yayalara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


Son Dakika
18:30 Diego Rossi için ayrılık gözüküyor! Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Corintihans'a rakip olabilir
18:05 Son Dakika: Rusya'dan misilleme geldi! ABD Başkanı Biden dahil 13 üst düzey isim yaptırım listesinde
17:58 Torrent, Fatih Terim'in yerini nasıl aldı? Galatasaray yöneticisi işin aslını anlattı
17:56 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, savaşla ilgili dikkat çeken açıklamaya yer verdi: Gerekli desteği sağlıyoruz
17:53 Melih Gökçek ve eşi Nevin Gökçek koronavirüse yakalandı: Dostlarımız ve sevenlerimizden dua bekleriz
17:51 Temelini Kılıçdaroğlu atmıştı! Mahkeme ihale kararını iptal etti
17:41 Kimse neden yaptığını anlamadı! Her gün okulun kapısını tekmeleyip, bağırıyor
17:37 Düğün pastasındaki detay herkesin tadını kaçırdı! Konuklar bir bir salonu terk etti
17:29 Citroen Ami'nin elektrikli aracı satışta! Türkiye fiyatı belli oldu
16:35 Benzema zirveye yerleşti! 413 golle en golcü unvanına sahip oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2022 18:47:19. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Nevşehir'de araçların yayalara çarpması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement