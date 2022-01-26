Son dakika haberleri! Nevşehir'de belediyenin desteği ile hastaneye ulaştırılan engelli sağlığına kavuştu - Son Dakika

Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kalp krizi geçiren fiziksel engelli Hamza Kardaş, belediyenin gönderdiği engelli aracı ile götürüldüğü hastanede tedavi edildi.

Yoğun kar yağışının olduğu ilçede kalbinden rahatsızlanan Kardaş, Ürgüp Belediyesini arayıp yardım istedi. Engelli aracıyla Kayseri'de özel bir hastaneye ulaştırılan Kardaş'a anjiyo yapıldı.

Ardından tedavisi tamamlanan ve sağlık durumu iyi olan Kardaş, Kavaklıönü Mahallesi'ndeki evine getirildi.

Kardaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk'e teşekkür ederek, "Kalp krizi geçirmişim, bilemiyordum. Ani bir rahatsızlıkla Kayseri'ye gitmem gerekiyordu. Engelli taşıma aracımız sayesinde Kayseri'ye zamanında gittim. Belediye başkanımıza ne kadar teşekkür etsek, minnettar olsak az." dedi.

Belediye Başkanı Aktürk ise sosyal belediyeciliğin gereği olarak engelli aracını hazır hale getirdiklerini anlattı.

Herkesin birer engelli adayı olduğuna dikkati çeken Aktürk, "Keşke ihtiyaç olmasa ama zor günler de hayatın bir parçası. Hamza abimiz de karın yoğun yağdığı bir anda rahatsızlanmış. Bize ulaştı, hemen arkadaşları görevlendirdim. Zamanında müdahale ile kısa zamanda sağlığına kavuştu. Geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, her zaman vatandaşlarımızın hizmetinde olduğumuzu yineliyorum." diye konuştu.