Son dakika haberleri: Nevşehir'de hırsızlık iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir'de ATV çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Mahallesi'nde meydana gelen ATV hırsızlığının ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Şüphelilerin A.C.T. ve O.Ç. olduğunu tespit eden ekipler, şüphelileri Ürgüp ilçesine bağlı Ayvalı köyünde araçla birlikte yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.