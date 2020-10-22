Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde tarlaya devrilen otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
N.H. idaresindeki 06 BGS 89 plakalı otomobil, Nevşehir- Aksaray kara yolu Acıgöl ilçesi yakınlarında kontrolden çıkarak tarlaya devrildi.
Araçta bulunan G.H, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Yaralanan sürücü ile B.K.Y, Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
- Kaynak: AA
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