Son dakika haberleri: Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

05.05.2022 11:51
Son dakika haberleri: Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü

Bir son dakika haberine göre Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Kalaba beldesi Nevşehir- Kayseri kara yolunda motosikletiyle önünde seyreden B.Ş'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, B.Ş'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

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Otomobil, Nevşehir, Kaza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika


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