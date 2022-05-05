Son dakika haberleri: Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Kalaba beldesi Nevşehir- Kayseri kara yolunda motosikletiyle önünde seyreden B.Ş'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, B.Ş'nin hayatını kaybettiği belirledi.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA
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