Son dakika haberleri: Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü öldü - Son Dakika

Nevşehir'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen bir otomobil, Kalaba beldesi Nevşehir- Kayseri kara yolunda motosikletiyle önünde seyreden B.Ş'ye çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, B.Ş'nin hayatını kaybettiği belirledi.

Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.