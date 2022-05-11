NEVŞEHİR'DE PARÇALANMIŞ BULUNAN CESETLE İLGİLİ 3 GÖZALTI - Son Dakika
Üye Girişi

NEVŞEHİR'DE PARÇALANMIŞ BULUNAN CESETLE İLGİLİ 3 GÖZALTI

11.05.2022 12:21

NEVŞEHİR'de, 1 hafta önce boş araziden geçenler tarafından bulunan, parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

NEVŞEHİR'de, 1 hafta önce boş araziden geçenler tarafından bulunan, parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Göre beldesi yakınlarındaki boş arazide 5 Mayıs'ta gezinti yapanlar, ceset parçası görünce polise bildirdi. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemede, parçalanmış erkek cesedinin diğer parçalarla aynı yere gömüldüğü belirlendi. Otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi'nin morguna götürülen cesedin, bir süre önce cezaevinden çıktığı öğrenilen ve haber alınmayan Ü.O.'ya ait olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polis ekipleri, şüphe üzerine G.S., G.G. ve M.D.'yi gözaltına aldı. Cesetten alınan DNA örnekleriyle kimlik tespiti için inceleme ise devam ediyor. (DHA)

NEVŞEHİR'DE PARÇALANMIŞ BULUNAN CESETLE İLGİLİ 3 GÖZALTI
NEVŞEHİR'DE PARÇALANMIŞ BULUNAN CESETLE İLGİLİ 3 GÖZALTI
NEVŞEHİR'DE PARÇALANMIŞ BULUNAN CESETLE İLGİLİ 3 GÖZALTI
NEVŞEHİR'DE PARÇALANMIŞ BULUNAN CESETLE İLGİLİ 3 GÖZALTI
NEVŞEHİR'DE PARÇALANMIŞ BULUNAN CESETLE İLGİLİ 3 GÖZALTI

YORUMLAR
500
Son dakika haberi | Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı Son dakika haberi | Nevşehir'de bulunan parçalanmış erkek cesediyle ilgili 3 gözaltı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel NEVŞEHİR'DE PARÇALANMIŞ BULUNAN CESETLE İLGİLİ 3 GÖZALTI - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Devam eden Pençe Kilit Operasyonu'nda 3 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
17:05 Beşiktaş'ta dengeler değişiyor! Fuat Çimen, Ahmet Nur Çebi'ye rakip oldu
16:55 İlyas Salman'dan Ekrem İmamoğlu açıklaması: Nagehan'ı görmek beni de üzdü ama hata kredisi tanımadık
16:55 Gezi Davası'nın hâkiminin eşi hakkında "FETÖ itirafçısı" ifadesi kullanan İsmail Saymaz hakkında terör soruşturması başlatıldı
16:48 Paraguaylı Savcı Marcelo Pecci balayında silahlı saldırı sonucu öldürüldü!
16:46 İçişleri Bakanlığı, Ümit Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu! Sığınmacılara yönelik sözleri sebep gösterildi
16:40 Suudi Arabistan Petrol Bakanı Prens Selman: Dünya her düzeyde enerji kapasitesinin tükenmesiyle karşı karşıya
16:13 ABD'de 40 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon yüzde 8,3'e geriledi
16:04 Fernando Muslera: Kadıköy'deki şampiyonluğu unutamıyorum
15:56 Casuslukla suçlanan Metin Gürcan hakkında tahliye kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 17:30:09. #1.12#
SON DAKİKA: NEVŞEHİR'DE PARÇALANMIŞ BULUNAN CESETLE İLGİLİ 3 GÖZALTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement