Nevşehir'de hafif ticari aracın çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, M.K. idaresindeki 50 FK 618 plakalı ticari araç, Şifa Kavşağı'nda F.U'nun kullandığı 50 ABH 692 plakalı motosiklete çarptı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.
Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsü F.U'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Nevşehir'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı - Son Dakika