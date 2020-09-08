Son dakika haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen L.Y, Y.İ. ve M.D. polisin operasyonuyla gözaltına alındı.

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