Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen "Şehit Polis Memuru Murat Hamleci Narkotik Operasyonu"nda 3 şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Ürgüp ilçesinde, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen L.Y, Y.İ. ve M.D. polisin operasyonuyla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Ürgüp Sulh Ceza Hakimliğince, "Uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2020 13:51 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri: Nevşehir'de uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon - Son Dakika