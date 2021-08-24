Son dakika haberleri! Nevşehir heyeti, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret etti - Son Dakika

Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel başkanlığındaki heyet, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i ziyaret ederek, kentteki eğitim yatırımlarını görüştü.

Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, heyet üyeleri, bir süre önce göreve başlayan Özer'e başarı diledi, görevinin ülke ve millet için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Bakan Özer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Nevşehir'de gerçekleştirmeyi planladığı yatırım ve projelerin ele alındığı görüşmede, heyet üyeleriyle istişarelerde bulundu.

Ziyarette, AK Parti Nevşehir Milletvekilleri Mustafa Açıkgöz ve Yücel Menekşe, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran, AK Parti İl Başkanı Ali Kemikkıran, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin ile İl Genel Meclis Başkanı Gürbüz Dinç yer aldı.