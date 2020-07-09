Son dakika haberleri | New York borsası açılışta karışık seyretti - Son Dakika

Son dakika haberleri | New York borsası açılışta karışık seyretti

Son dakika haberleri... New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

New York borsası, güne karışık seyirle başladı.

Son Dakika: Galatasaray Kulübü'nden yeni yabancı kuralına tepki: Düzeltilmesi için girişimde bulunacağız
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,41 azalışla 25.961,28 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,17 düşüşle 3.164,70 puandan, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,36 yükselişle 10.530,24 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki artış ve vaka sayılarındaki yükselişin ekonomik toparlanmayı yavaşlatacağına dair endişeler etkili olmaya devam ederken, ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı önceki haftalara kıyasla beklenenden daha yüksek bir düşüş gösterdi.

Ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Temmuz ile biten haftada 1 milyon 314 bine geriledi. Ekonomik normalleşmenin başlamasıyla önceki haftalara kıyasla düşüşünü sürdüren ve beklenenden iyi gelen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 375 bin olması yönündeydi.

Öte yandan, Kovid-19 salgınının merkezi olmaya devam eden ABD'de, virüs bulaşan kişi sayısı 3,1 milyona ulaşırken, virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 134 bin 920'ye yükseldi.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 16:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri | New York borsası açılışta karışık seyretti - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

14:33 4 yaşındaki çocuğunu komşusuna bırakan annenin sır dolu intiharı 14:29 Maskesiz görüntülenen Hatice, açıklamasıyla pes dedirtti 14:17 Aslı Enver sezonu açtı! Güzel oyuncu, siyah beyaz bikinisiyle parmak ısırttı 13:01 Ünlü iş insanının eşi, şiddet gördüğünü belirterek boşanma davası açtı 11:52 Son dakika: Sakarya'da havai fişek fabrikasındaki malzemeleri taşıyan kamyonda patlama: 3 şehit, 12 yaralı 11:32 Polonya'da tren garında şişeye gizlenmiş İkinci Dünya Savaşı'na ait mektup bulundu 11:22 Milli antrenör, sevgilisinden kaçıp salonuna sığınan kadına böyle sahip çıktı 11:05 ABD'de pitbull dehşeti: 17 aylık bebeği öldürdü 10:41 Cımbızla toplanan safran bitkisinin kilosu 30 bin lira 10:25 Otobüs şoförünün yolcuların gözü önünde darp edildiği anlar kamerada 09:26 Nefes alamayan oğlunu ambulansa taşıyan babanın feryatları yürek yaktı 07:54 Abdulkadir Selvi, edindiği kulis bilgileriyle mahkemenin kararını erkenden duyurdu: Ayasofya cami olacak 07:33 İmamoğlu, İBB'ye yapılan son atama için CHP'den gelen tepkilere yanıt verdi 22:52 Mucize Doktor'un kadrosuna sürpriz bir isim daha katıldı 20:03 Son Dakika: Bakan Koca, "Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması olacak mı?" sorusuna yanıt verdi
İzmir'de ekmek ücretlerine yüzde 20 zam yapıldı
17:03
Maske takmak koronavirüs riskini yüzde 65 azaltıyor
16:41
Bursa'da müezzini ecel camide yakaladı
16:40
Cinsel tacizle suçlanan Seul Belediye Başkanı vasiyet mesajı bırakıp ortadan kayboldu
16:19
Bakırköy Belediyesi, havai fişek kullanımını yasakladı
16:05
13 yaşındayken tecavüz ettiği öğrencisiyle evlenen kadın öğretmen kanserden öldü
15:03
Beşiktaş'ta Mehmet Topal'ın transferi gündeme geldi
15:03
Son Dakika: Üreticilere yapılacak 651 milyon liralık destek ödemesi yarın akşam hesaplara yatırılacak
15:02
Fahriye Evcen, oğlu Karan'la yeni pozlarını paylaştı! Bir saatte rekoru beğeniye ulaştı
14:59
Dedesini balkondan düşerken gören torunu gözyaşlarına boğuldu
14:45
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2020 17:17:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberleri | New York borsası açılışta karışık seyretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]