Son dakika haberleri! New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın son işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,56 artışla 31,228,82 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,46 yükselişle 3.889,50 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 0,24 artarak 13.810,14 puandan işlem görmeye başladı.

Amerikan borsasında endeksler, hayal kırıklığı yaratan ekonomik verilere rağmen açılışta pozitif bir seyir izledi.

ABD'de bugün açıklanan verilere göre, tarım dışı istihdam ocakta 49 bin kişi artarak beklentilerin altında kaldı. Ülkede işsizlik oranı ise ocakta beklentilerin aksine düşüş göstererek, yüzde 6,7'den yüzde 6,3'e geriledi.

ABD'de dış ticaret açığı ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkisiyle 2020'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 17,6 artarak 678,7 milyar dolara ulaştı ve 12 yılın en yüksek seviyesini çıktı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında hayata geçirilmesi planlanan yeni ekonomik destek paketine ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korumaya devam etti.

ABD Senatosu, Biden yönetiminin 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketinin Cumhuriyetçilerin desteğine ihtiyaç olmadan geçirilebilmesine olanak sağlayan bütçe düzenlemesini kabul etti.