Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, haftanın ilk işlem gününe yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 100 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,46 artışla 31.641,06 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 0,08 yükselişle 3.844,86 puandan ve Nasdaq endeksi yatay bir seyir izleyerek 12.920,15 puandan işlem görmeye başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin Senato'da onaylanmasının ardından endeksler, yükselen faiz tahvillerine rağmen pozitif bir seyir izledi.

Piyasaların gündemini uzun zamandır meşgul eden ekonomik destek paketi, hafta sonu Senato'da kabul edildi. Üzerinde yapılan düzenlemeler nedeniyle oylanması için yeniden Temsilciler Meclisine gönderilen tasarı, kabul edilmesi halinde yasalaşması için Biden'ın imzasına sunulacak.

Tahvil piyasasının seyri de piyasaların odağındaki yerini korudu. Piyasalarda tedirginliğe neden olan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri yükseliş eğilimini sürdürerek yüzde 1,61'e kadar tırmandı.