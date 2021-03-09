Son dakika haberleri... New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası, güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, 150 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 0,58 artışla 31.985,56 puandan işlem gördü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,18 yükselişle 3.866,30 puandan ve Nasdaq endeksi yüzde 2,42 artarak 12.914,62 puandan işlem görmeye başladı.

Endeksler, ekonomik destek paketi iyimserliği, tahvil faizlerindeki gerileme ve teknoloji hisselerindeki toparlanmanın etkisiyle pozitif bir seyir izledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerine yönelik 1,9 trilyon dolarlık ekonomik destek paketinin hafta sonu Senato'da onaylanmasının ardından yarına kadar Temsilciler Meclisi'nde oylanarak bu hafta içerisinde ABD Başkanı Joe Biden'ın imzasına sunulması bekleniyor.

Tahvil piyasasının seyri de piyasaların odağındaki yerini koruyor. Dün yüzde 1,61'e kadar tırmanan ABD'nin 10 yıllık tahvil faizleri, yüzde 1,52'ye kadar geriledi.