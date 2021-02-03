Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika

Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle kapandı

03.02.2021 00:27
Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle kapandı, System.String[]

Son dakika haber... New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

New York borsası, günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi, 400 puanın üzerinde değer kazandı ve yüzde 1,57 artışla 30.687,48 puana yükseldi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,35 artarak 3.824,80 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,56 yükselişle 13.612,78 puana çıktı.

Endeksler, piyasalardaki GameStop çılgınlığına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle hafta başında yakaladığı pozitif seyri korudu.

Son haftalarda bazı hisse fiyatlarında görülen aşırı oynaklık ve sert yükselişler, yerini düşüşe bıraktı. Sosyal medya platformu Reddit üzerinden örgütlenen bireysel yatırımcıların alımlarıyla geçen hafta yüzde 400 değer kazanan GameStop hissesi salı günü yüzde 60 değer kaybetti.

GameStop ile geçen hafta sert yükselişlerin görüldüğü benzer hisselerde de düşüş kaydedildi. AMC'nin hisseleri dün yüzde 40'ın üzerinde değer kaybederken, Bed, Bath and Beyond'un hisseleri yüzde 16'yi, Nokia'nın hisseleri yüzde 7'yi ve BlackBerry'nin hisseleri yüzde 21'i aşkın düşüş yaşadı.

Analistler, söz konusu hisselerde yaşanan düşüşün spekülatif alım çılgınlığının gevşediğine yönelik bir işaret olduğu belirtirken, genel piyasa için sağlıklı bir durum olduğunu ifade etti.

ABD'de Kovid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik ekonomik kurtarma paketine ilişkin gelişmeler de piyasaların odağındaki yerini korurken, ABD Başkanı Joe Biden pazartesi günü Cumhuriyetçi senatörlerle destek paketi üzerinde uzlaşmaya yönelik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından Beyaz Saray yetkilileri, verimli bir toplantı gerçekleştiğine dair değerlendirmede bulundu.

Cumhuriyetçi senatörler pazar günü yayımladıkları bir mektupla Biden'ı daha küçük bir Kovid-19 yardımı üzerinde düşünmeye çağırırken, 618 milyar dolarlık destek paketi önerisi sunmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Dow Jones, New York, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberleri: New York borsası yükselişle kapandı - Son Dakika Ekonomi


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